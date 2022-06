di Obi-Wan Kenobi [SPOILER] il cameo è stato perfetto, affermano i fan di Star Wars

**Attenzione – Spoiler avanti per Obi-Wan Kenobi**

È stata una corsa movimentata per Guerre stellari fan e il Obi-Wan Kenobi finale non ha deluso.

Riveliamo cosa dicono i fan Quello cameo durante i momenti conclusivi, discuti del motivo per cui è stato così efficace e parla delle possibilità della seconda stagione.

Scritto da Joby Harold e diretto da Deborah Chow, Obi-Wan Kenobi è una miniserie basata sul popolare personaggio di Star Wars ambientato dieci anni dopo gli eventi di Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith e restituisce Ewan McGregor e Hayden Christensen.

I fan hanno già tenuto il Obi-Wan Kenobi finale in grande considerazione, ma il ritorno di Liam Neeson nei panni di Qui-Gon Jinn ha reso l’attesa di 23 anni di questo fan molto più dolce:

Un altro fan ha detto di aver “perso tutto” quando Qui-Gon Jinn è apparso e ha detto che è stato fantastico vedere di nuovo Liam Neeson nei panni dello Jedi:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro #ObiWan spoiler #ObiWanKenobi #Kenobi #ObiWanfinale –––––––– OML NON POSSO CREDERE CHE SIA SUCCESSO ASSOLUTAMENTE L’HO PERSO ASSOLUTAMENTE QUANDO È APPARSO QUI-GON JINN È STATO FANTASTICO VEDERE LIAM NEESON DI NUOVO COME LUI😭😭🙌🏽 🙌🏽 pic.twitter.com/OTDGTQzhjH — 𝙶𝚒𝚜𝚎𝚕𝚕𝚎✨🖤//MS. MARVEL ERA⚡️ (@giselleb1234) 22 giugno 2022

Infine, questo fan ha descritto il finale come “perfetto”, incluso l’aspetto di Qui-Gon:

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro #ObiWan quel finale è stato letteralmente perfetto. Tutto ciò che speravo e altro ancora. Vader si fa tagliare l’elmo in stile Ahsoka rivelando anakin sotto, Ben Kenobi che saluta Luke, l’imperatore, qui gon jinn?! Owens cammina zoppicando, le vesti da jedi ROTS Studente > Maestro — ExpandedWho (@ExpandedWho) 22 giugno 2022

Il ritorno di Liam Neeson è stata la ciliegina sulla torta

Per tutto Obi-Wan Kenobiil ritorno di Liam Neeson come maestro di Kenobi, Qui-Gon Jinn, è stato preso in giro più volte nel corso della narrazione.

Poiché Obi-Wan si rivolgeva ripetutamente al suo maestro per avere una guida, il Guerre stellari il fandom credeva che un cameo del personaggio fosse garantito, anche se era solo la voce di Liam Neeson.

Bene, i fan hanno esaudito il loro desiderio, dato che l’apparizione dello Jedi è stata ancora una volta presa in giro nel finale, e la tensione di aspettare l’intero episodio per vedere finalmente il suo fantasma di forza è stata davvero la ciliegina sulla torta di un finale brillante.

Immagine da Disney Plus.

Obi-Wan Kenobi Stagione 2

Obi-Wan Kenobi ha sei episodi all’interno della serie, iniziata con una prima in doppia fattura venerdì 27 maggio 2022.

Ora che il finale è andato in onda, Guerre stellari i fan chiedono se la stagione 2 è sul tavolo, ma potrebbe non essere probabile.

Joby Harold ha parlato al Deadline Podcast (tramite Digital Spy) di come non avesse mai immaginato Kenobi per correre oltre una stagione:

“Mi viene chiesto continuamente. Ci ho pensato per così tanto tempo come una storia chiusa in cui la mia mente è così concentrata su questo come una sorta di limitato [series]che non ho pensato oltre.

D’altra parte, l’attore Ewan McGregor ha parlato candidamente a Radio Times della sua passione per il ritorno al personaggio in futuro:

“Spero che non sia l’ultima volta che lo interpreto. Mi sono divertito così tanto a farlo, sono sicuro che possiamo pensare a qualche altra storia prima che mi trasformi in Alec Guinness, non credi?

ancora da Obi-Wan Kenobi, Disney+

Di Jo Craig – [email protected]

Obi-Wan Kenobi è ora in streaming su Disney Plus.

In altre notizie, è stato confermato il tempo di rilascio della stagione 3 di The Umbrella Academy su Netflix