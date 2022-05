Di cosa parla The Quest su Disney+? The Quest è un reality show?

La ricerca è tornato e porta il pubblico nel mondo di Everealm in un riavvio dello spettacolo andato in onda per una stagione nel 2015 su ABC. La serie è un ibrido unico di narrazione sceneggiata e non sceneggiata (pensa Signore degli Anelli incontra La corsa incredibile), in una sorta di storia “scegli la tua avventura”. È un reality show che vive all’interno di un mondo fantastico consolidato — e se hai mai desiderato tuffarti nel tuo mondo fantastico preferito e diventare un eroe, questo è lo spettacolo che fa per te.

In La ricerca, otto adolescenti nella vita reale (tutti fan della narrativa fantasy) si ritrovano come Paladini che vivono nel mondo immaginario di Everalm. Saranno completamente immersi nel parco di un castello, dove incontreranno reali, creature mistiche e persino una strega malvagia. Incaricato di adempiere una profezia per salvare il regno di Everealm, il gruppo di adolescenti eroi deve continuare il suo viaggio e affrontare una serie di prove che mettono alla prova la propria forza fisica e mentale.

All’inizio di quest’anno al WonderCon di Anaheim, La ricerca i produttori esecutivi Jane Fleming e Mark Ordesky hanno condiviso l’idea per La ricerca è venuto da loro anni fa durante la produzione Il Signore degli Anelli. Mentre guardavano gli attori del film in un campo di addestramento di pre-produzione, mentre imparavano a combattere con le spade ea tirare le frecce, Fleming e Ordesky volevano creare uno spettacolo in cui le persone comuni imparassero le stesse abilità. Hanno collaborato con i produttori esecutivi Bertram Van Munster ed Elise Doganieri (La corsa incredibile) e i produttori esecutivi Michael Williams e Rob Eric (Occhio strano) per dare vita alla serie.

Doganieri lo ha detto per La ricerca, le sfide che le costanti devono affrontare sono intrecciate nella trama e in questo mondo appena creato. “Abbiamo preso la mitologia, le illustrazioni e i concorrenti della realtà, e quello che volevamo fare era immergerli nel mondo e sentire che le sfide e la competizione erano organiche per la trama”, ha condiviso.

The Quest è un reality show?

Ciò che rende La ricerca unico è che è una miscela di narrazione sceneggiata e non sceneggiata. Doganieri ha spiegato che prima è stata scritta la trama, quindi le sfide sono state costruite per adattarsi perfettamente a quella storia. “Dà ai concorrenti… una vera esperienza di vivere in un castello ed essere chiamati da questi personaggi sceneggiati… dove devono affrontare qualcosa”, ha detto. “Ma è organico per l’ambiente, il castello e la trama.”

Jane Fleming ha continuato a stuzzicarlo circa a metà La ricerca, vedremo come la trama del copione e quella della realtà si influenzano a vicenda. “C’è un incrocio completo in cui i concorrenti e ciò che stanno facendo inizia a influenzare ciò che accade nelle trame sceneggiate”, ha detto. “Le trame influenzano i concorrenti e inizi a guardare le persone reali trasformarsi negli eroi che hanno sognato di essere.”

Guarda il trailer di The Quest su Disney+

Preparati a tuffarti nell’Everealm e tifare per un gruppo di degni Paladini. La ricerca è disponibile per lo streaming su Disney+ a partire dall’11 maggio.