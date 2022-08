Di cosa parla Super/Natural? (Riguarda i fratelli Winchester?)

Super/Natural — Per gentile concessione di Disney+/National Geographic

La stagione 19 sarà l’ultima stagione di Grey’s Anatomy? di Alessandria Ingham

C’è una nuova serie in arrivo su Disney+ che potrebbe confondere i fan dei fratelli Winchester. Cos’è Soprannaturale di?

A volte, i nomi dei programmi TV tendono ad essere un po’ troppo simili. Se pensavi che la prossima serie Disney+ sarebbe stata collegata Soprannaturale, non saresti solo. A prima vista, sembra lo stesso. È importante notare la barra tra le due parole.

Soprannaturale Sicuramente non è collegato alla serie The CW. Non solo Jensen Ackles e Jared Padalecki non si presenteranno, ma la serie è di un genere completamente diverso. Soprannaturale è una docuserie del National Geographic che gli appassionati di natura e fauna selvatica non vorranno perdere.

Di cosa parla Super/Natural su Disney+?

La nuova docuserie è perfetta per i fan di Pianeta Blu e altre offerte simili. Se sei un fan di Discovery o un visualizzatore di Animal Planet, ti consigliamo di dare un’occhiata anche a questa nuova serie.

Sviluppata da James Cameron e narrata da Benedict Cumberbatch, la serie esamina i poteri segreti e i super sensi degli animali più straordinari del mondo. Attira gli spettatori nel mondo che queste creature vedono e sentono, che sono molto diverse dalla visione umana del mondo.

C’è la possibilità di vedere la vista di un’ape, mentre si ascoltano anche le conversazioni tra gli elefanti marini. Inoltre, non vorrai perderti lo scoiattolo che si illumina al buio.

Non capita spesso di vedere le creature nei loro habitat. Non abbiamo la possibilità di sperimentare davvero quello che fanno, ma è importante capire quanto siano impressionanti senza essere rinchiusi o messi in carri armati. Questa è la bellezza di Pianeta Blue sarà sicuramente il vantaggio di questa nuova serie.

Tutti gli episodi cadranno in una volta e si concentreranno su diverse creature in tutto il mondo.

Soprannaturale arriverà su Disney+ mercoledì 21 settembre.