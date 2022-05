Di cosa parla Sneakerella su Disney+?

Siamo in ritardo per un nuovo Cenerentola stiamo ripensando da un po’ di tempo, quindi siamo super entusiasti che Disney+ Sneakerella finalmente è stato rilasciato!

Come accennato in precedenza, il nuovo film è una rivisitazione della classica fiaba che tutti conosciamo e amiamo. Tuttavia, simile alla versione del 2004 con protagonista Come ho incontrato tuo padredi Hilary Duff e il remake del 1997 di Cenerentola con Brandy e la defunta Whitney Houston, questo film ha il suo stile che lo distinguerà dalle altre interpretazioni. Alcuni direbbero addirittura che questa puntata è perfetta per l’odierna generazione di amanti delle fiabe!

Quindi, cosa fa Sneakerella il film da guardare insieme ai più piccoli? Ero qui per dirtelo. Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere sul nuovo originale Disney+.

Sinossi di Sneakerella

Il film segue la vita di un giovane ragazzo di nome El che ha molto talento nel creare modelli di scarpe unici. Con la sua abilità speciale, si propone di creare un paio di scarpe che attirerebbero l’attenzione di una famiglia stimata con tutte le risorse per portare il suo talento al livello successivo. Ma quando esaurisce il tempo per fare un’impressione duratura sulla famiglia al banchetto, tutto ciò che lascia sono le sue ultime scarpe da ginnastica per la principessa per rintracciarlo.

El ha fatto saltare il suo colpo, o la magia dell’amore gli aprirà porte che non avrebbe mai creduto possibili? Dovrai sintonizzarti per scoprirlo. Fino ad allora, guarda questa bellissima storia svolgersi nel trailer ufficiale di Sneakerella sotto.

Hai indovinato! È il secondo capitolo l’attore Chosen Jacobs interpreta El in questo nuovo titolo. Oltre a Jacobs, il cast di Sneakerella include:

Lexi Underwood nel ruolo di Kira King

John Salley nel ruolo di Darius King

Yvonne Senat Jones nel ruolo di Denise King

Devyn Nekoda nel ruolo di Sami

Juan Chioran come Gustavo

Robyn Alomar nel ruolo di Liv

Bryan Terrell Clark nel ruolo di Trey

Kolton Stewart nel ruolo di Zelly

Hayward Leach nel ruolo di Stacy

Elizabeth Allen Rosenbaum, che ha diretto Pettegola, Imperoe Tutti americani in passato, è il nostro regista per questo film, il che significa che abbiamo un grande successo tra le mani.

Dal cast stellare di questo nuovo film alla sinossi molto particolare, è chiaro che Sneakerella è un film che devi assolutamente vedere più tardi stasera. Se sei pronto per il compito, vai su Disney+ per lo streaming ogni secondo.