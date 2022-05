Di cosa parla Obi-Wan Kenobi su Disney+?

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) con un eopie in una scena di OBI-WAN KENOBI di Lucasfilm, in esclusiva su Disney+. © 2022 Lucasfilm Ltd. & ™. Tutti i diritti riservati.

Credo che se avessi intervistato 100 persone all’inizio dell’anno, l’80% l’avrebbe detto Obi-Wan Kenobi è il loro spettacolo numero uno più atteso per il 2022. Condividiamo tutti i dettagli su cosa aspettarsi dalla serie.

Il Mandaloriano è stato un enorme successo per Disney+ con critica e pubblico entusiasti al riguardo. La serie ha vinto 14 Primetime Emmy. Avranno lo stesso successo con uno dei personaggi più amati Guerre stellari? Lo scopriremo presto.

Obi-Wan Kenobi presenterà in anteprima i suoi primi due episodi il 27 maggio, mentre gli altri quattro usciranno venerdì fino al 22 giugno.

Ecco di cosa tratta lo spettacolo.

Sinossi di Obi-Wan Kenobi

Una delle cose più interessanti della serie è che è molto stretta su ciò che possiamo aspettarci. Abbiamo visto un teaser trailer e un trailer completo per la serie. Al di fuori della breve sinossi di seguito e questo è tutto ciò che sappiamo.

Come andrà a finire la serie? Cosa significa questo per l’intero universo di Star Wars? Dovrai sintonizzarti per scoprirlo, ma leggi la sinossi ufficiale tramite IMDb, di seguito, fino ad allora.

Il Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi veglia sul giovane Luke Skywalker ed elude i cacciatori Jedi d’élite dell’Impero durante il suo esilio sul pianeta deserto Tatooine.

Cast di Obi-Wan Kenobi

Ewan McGregor nel ruolo di Obi-Wan Kenobi

Joel Edgerton nel ruolo di Owen Lars

Rupert Friend come Grande Inquisitore

Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader

Bonnie Piesse nel ruolo di Beru Lars

Sung Kan come quinto fratello

Altri membri del cast includono Kumail Nanjiani, Simone Kessell, Benny Safdie e O’Shea Jackson Jr.

Il trailer di Obi-Wan Kenobi

Guarda il trailer della serie qui sotto:

Ora che sai tutto su questo titolo in arrivo, tutto ciò che resta da fare è catturare i primi due episodi della prima stagione quando debutterà venerdì 27 maggio solo su Disney+. Non vorrai perderti questo!