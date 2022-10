Nuove docuserie Disney+ Illimitato pone la domanda: e se potessi combattere l’invecchiamento e scoprire il pieno potenziale del corpo umano? La star del cinema globale Chris Hemsworth esplorerà questa idea nella nuova serie originale del National Geographic Senza limiti con Chris Hemsworth.

Ci saranno un totale di sei episodi: “Stress-Proof”, “Shock”, “Digiuno”, “Forza”, “Memoria” e “Accettazione”. Tutte le puntate inizieranno in streaming mercoledì 16 novembre. Lo spettacolo è creato e prodotto da Darren Aronofsky. Hemsworth è anche produttore esecutivo.

L’attore arruola esperti e scienziati per guidarlo attraverso sei aspetti fondamentali per vivere meglio più a lungo. Questi includono Ross Edgley, il dottor Peter Attia, il professor Modupe Akinola, il dottor Sharon Sha, il dottor BJ Miller, Alua Arthur, Tanya Streeter.

Quindi cosa puoi aspettarti di vedere nelle docuserie?

Di cosa parla Limitless con Chris Hemsworth su Disney+?

Senza limiti con Chris Hemsworth porta gli spettatori in un viaggio personale sulle montagne russe mentre la star di Hollywood esplora come combattere l’invecchiamento e scoprire il pieno potenziale del corpo umano. Una nuova ricerca scientifica offre approfondimenti sul fatto che il corpo potrebbe essere in grado di combattere le malattie, avere prestazioni migliori e persino invertire il processo di invecchiamento. Questa scienza è messa alla prova da Hemsworth.

Ogni episodio della serie segue l’attore mentre affronta molteplici sfide fisiche e mentali progettate da esperti, scienziati e medici. Alcuni di questi includono il nuoto di 800 piedi attraverso un fiordo artico di 36 gradi, l’arrampicata su una corda di 100 piedi che penzola su un canyon e un digiuno di quattro giorni solo sull’acqua.

La sua ragione per farlo è rimanere più forte, più forte e più in salute per se stesso, i suoi figli e i suoi futuri nipoti. Guarda il trailer qui sotto!

Cosa ne pensi delle nuove docuserie? Lo guarderai? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Senza limiti con Chris Hemsworth debutterà mercoledì 16 novembre con tutti e sei gli episodi su Disney+.