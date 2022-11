Dopo l’acquisizione da parte della Disney del famoso franchise Guerre stellari, è molto improbabile che il contenuto cessi la produzione, o la produzione di cloni, in tempi brevi. Dopo l’ultima serie TV Obi-Wan Kenobi e Andor sono scesi su Disney +, sembra che i fan saranno ossessionati dall’ultima avventura della Mouse House intitolata L’Accolito.

La serie della Lucasfilm avrà come protagonista Amandla Stenberg (L’odio che dai), Dafne Keen (Logano) e Carrie-Anne Moss (La serie Matrix). Tutti i loro ruoli sono attualmente sconosciuti, ma ciò non fa che aumentare l’hype della serie. Sulla base della sinossi, sembra lo spettacolo più atteso dell’universo, fino ad oggi.

Di cosa parla L’accolito della Disney?

Secondo un rapporto di Deadline, si dice che la serie sia un thriller misterioso che porterà i suoi spettatori in oscuri segreti sui poteri emergenti del lato oscuro negli ultimi giorni dell’era dell’Alta Repubblica. Inoltre, un’ex padawan si riunisce con il suo Maestro Jedi per indagare su una serie di crimini, ma le forze che devono affrontare sono più oscure di quanto si aspettassero.

Questa serie è destinata a immergersi molto più in profondità nell’universo che porterà i fan in un capitolo di Star Wars a cui non hanno mai assistito prima. Inoltre, si svolgerà circa 100 anni prima degli eventi de La minaccia fantasma. Questo, già, suona come qualcosa che attirerà alcuni bulbi oculari.

The Acolyte andrà bene?

Dato che la maggior parte di Guerre stellari gli spettacoli hanno ricevuto recensioni per lo più positive, ad eccezione di Il libro di Boba Fettè molto probabile che questa serie tv, se dotata della corretta narrazione e sviluppo del personaggio, sarà un successo di critica.

La serie ha una certa speranza e promessa che lascerà sicuramente il segno nella libreria Disney+ e nel canone del franchise.

Cosa ne pensi della prossima serie di Star Wars? Sei entusiasta di vederlo?