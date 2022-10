Di cosa parla la nuova serie The Santa Clauses su Disney+?

Il Natale si avvicina quest’anno con l’arrivo di Disney+ I Babbo Natale! La nuova serie limitata, che avrà un totale di sei episodi, sarà rilasciata mercoledì 16 novembre sul servizio di streaming.

La serie sarà presentata in anteprima con i primi due episodi, seguiti da una nuova puntata settimanale. Il finale è fissato per mercoledì 14 dicembre, riporta TVLine.

L’attesissimo spettacolo è un sequel dei tre precedenti Il Babbo Natale film! Tim Allen nei panni di Scott, alias Babbo Natale, Eric Lloyd nei panni del figlio di Scott, Charlie, Elizabeth Mitchell nei panni di Carol Newman e David Krumholt nei panni di Bernard The Head Elf, riprenderanno tutti i loro ruoli.

I nuovi arrivati ​​nel progetto includono la figlia di Allen Elizabeth Allen-Dick che fa il suo debutto come attrice come Sandra, Kal Penn come Simon Choksi, Rupali Redd come Grace Choksi, Austin Kane come Cal, Devin Bright come Noel e Matilda Lawler come Betty.

Quindi cosa possiamo aspettarci di vedere nella nuova entusiasmante serie?

Di cosa parla The Santa Clauses su Disney+?

Secondo Disney+, sono passati 30 anni da quando Scott Calvin è diventato Babbo Natale ed è “allegro come sempre”. Ma la popolarità del Natale diminuisce e questo significa che la sua magia di Babbo Natale sta diminuendo. Preso tra il dover stare al passo con le esigenze di essere Old St. Nick e di essere lì per la sua famiglia, decide di andare in pensione. Deve trovare un degno successore in modo che possa “diventare un padre e un marito migliori”.

Il trailer rivela come la famiglia si trasferisce da The Pole e nel mondo reale, come il successore che ha scelto potrebbe non essere adatto al lavoro e un enorme dilemma: gli elfi stanno scomparendo! Guarda il video qui di seguito:

I produttori esecutivi della prossima serie includono Allen, Jack Burditt, Kevin Hench, Richard Baker, Rick Messina, Jason Winer e Jon Radler.

I Babbo Natale debutterà mercoledì 16 novembre con i primi due episodi su Disney+.