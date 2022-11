Di cosa parla il sequel di Enchanted?

Chi è pronto a rivedere il nostro personaggio delle fiabe preferito dell’Andalasia? Questo è proprio il sequel del popolare film del 2007, incantato, è stato rilasciato! Disincantato è ora in streaming su Disney+.

La produzione vede ancora una volta Amy Adams nei panni della bellissima Giselle, Patrick Dempsey nei panni di Robert, James Marsden nei panni di Edward e Idina Menzel nei panni di Nancy che riprendono i ruoli del primo film.

I nuovi arrivati ​​questa volta sono gli attori Maya Rudolph nei panni di Malvina Monroe, Yvette Nicole Brown nei panni di Rosaleen, Jayma Mays nei panni di Ruby e Gabriella Baldacchino nei panni di Morgan Philip, figlia di Robert e figliastra di Giselle. Sta assumendo il ruolo di Rachel Covey.

Il team dietro le quinte comprende il regista e produttore Adam Shankman, i produttori Barry Josephson, Barry Sonnenfeld e Adams e i produttori esecutivi Jo Burn e Sunil Perkash. La sceneggiatura è stata scritta da Brigitte Hales con la storia di J. David Stem, David N. Weiss e Richard LaGravenese.

Il musical live-action ha fatto il suo debutto venerdì 18 novembre 2022 sul servizio di streaming. Se non hai ancora avuto la possibilità di dare un’occhiata, ecco cosa devi sapere sulla commedia.

Di cosa parla Disincantato su Disney+?

Disincantato riprende più di 10 anni dopo che Giselle (Adams) e Robert (Dempsey) si sono sposati. Mentre una volta New York City era accattivante per il personaggio delle fiabe, secondo Disney+ è diventata “disillusa” dalla città. Tanto per cambiare, la famiglia in crescita decide di trasferirsi a Monroeville, una sonnolenta comunità suburbana.

Mentre speravano di trovare una vita più da favola lì, non è la “soluzione rapida” che Giselle aveva sperato. Lì incontra l’ape regina locale, Malvina Monroe (Rudolph). Questo non è il lieto fine che Giselle sperava di trovare, quindi si rivolge alla magia dell’Andalasia per chiedere aiuto.

Ciò causa più conseguenze mentre l’intera città viene trasformata in una fiaba della vita reale, mettendo a repentaglio la futura felicità della sua famiglia, condivide Disney +. Va in missione per cercare di invertire l’incantesimo e potrebbe forse imparare cosa significhi davvero per sempre felici e contenti con la sua famiglia.

Assicurati di guardare il trailer magico qui sotto!

Disincantato è ora in streaming su Disney+.