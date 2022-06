Di cosa parla il film spin-off di Toy Story Lightyear?

Il Toy Story i film sono amati da bambini e adulti allo stesso modo. Ed è sempre emozionante quando ci sono altre aggiunte al franchise in modo da poter ottenere ancora più storia! Anno luce funge da spin-off per il Toy Story film e ci porta nella storia delle origini del ranger spaziale preferito da tutti, Buzz.

Questa volta Chris Evans presta la sua voce al ruolo del protagonista, invece dell’attore Tim Allen che sta prestando la voce a Buzz in tutti e quattro i Toy Story film. Anche Keke Palmer, Peter Sohn, James Brolin, Taika Waititi, Dale Soules, Uzo Aduba, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez e Isiah Whitlock Jr. recitano in ruoli secondari.

Il film è stato scritto e diretto da Angus MacLane e prodotto da Galyn Susman. Il nuovo film, prodotto da Pixar Animation Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures, uscirà nelle sale il 17 giugno.

Quindi cosa possiamo aspettarci di vedere nell’imminente avventura d’azione fantascientifica?

Di cosa parla Lightyear?

Anno luce ci riporta all’infinito e oltre, agli inizi di Buzz Lightyear, il leggendario supereroe ranger spaziale. È abbandonato su un pianeta ostile a 4,2 milioni di anni luce dalla Terra insieme al suo comandante e al loro equipaggio. Mentre cerca di tornare a casa attraverso lo spazio e il tempo, le cose si complicano e la loro missione è minacciata dall’arrivo di Zurg, una presenza imponente con un esercito di robot spietati e un’agenda misteriosa.

Il film uscirà nei formati 3D e IMAX. Questo è il primo progetto Pixar ad essere rilasciato in IMAX. Anno luce Al momento non è in streaming da nessuna parte, incluso Disney+, ma è molto probabile che sia lì che si troverà la casa in streaming del film in un secondo momento.

Sei eccitato per la storia delle origini di Buzz? Guarderai il film? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Anno luce uscirà nelle sale il 17 giugno.