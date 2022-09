Di cosa parla Hocus Pocus 2? (dettagli sul seguito)

Le sorelle Sanderson sono finalmente tornate!

Quasi 30 anni dopo l’uscita dell’originale Hocus Pocus film del 1993, Disney+ ci porterà il sequel della commedia horror campy alla fine di settembre. Ma, mentre siamo tutti entusiasti di vedere le streghe di nuovo in azione, cos’è Hocus Pocus 2 sarà circa?

Sinossi di Hocus Pocus 2

Secondo il trailer ufficiale del film, il sequel sembra portarci tutto l’umorismo e l’eccitazione del film originale di Halloween, con qualche retroscena in più. Il film ci darà una spiegazione su come le sorelle Sanderson siano diventate le streghe che in seguito terrorizzarono Salem negli anni ’90, tentando di uccidere il Hocus Pocus protagonisti: Max, Dani e Allison.

Hocus Pocus 2 ci mostrerà che Winnie (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy) ricevono il libro degli incantesimi da una misteriosa strega (Hannah Waddingham) il giorno del sedicesimo compleanno di Winnie dopo essere state bandite da Salem, durante il periodo di i processi alle streghe.

Possiamo aspettarci di vedere qualche sperimentazione con la magia mentre le ragazze imparano a essere streghe. Da vedere anche il ritorno dell’ex fidanzato zombi di Winnie, Billy Butcherson: parlando con EW, l’attore Doug Jones ha confermato la sua rappresaglia per il ruolo, suggerendo una maggiore pre-zombificazione della storia di Billy:

Jones conferma che Billy è ancora uno zombi amichevole e che la sua storia passata nel sequel arricchisce ulteriormente l’anima che si nasconde sotto la sua carne in decomposizione. “Il suo odio per le streghe lo mette addosso [the teens’] lato”, dice Jones, promettendo che i fan avranno uno sguardo più chiaro sulla sua relazione passata con Winifred “all’epoca”, prima che lei lo avvelenasse il 1 maggio 1693 per averla tradita con Sarah.

Avanti veloce fino ai giorni nostri, e le sorelle vengono resuscitate ancora una volta, questa volta da due ragazze adolescenti (Melissa Peak e Belissa Escobedo) quando accendono la Black Flame Candle data loro dal proprietario del locale ‘Magic Shoppe’ ( Sam Richardson). In tipico stile Sanderson, le streghe sono completamente intente a vendicarsi ancora una volta di Salem e a prendere le anime dei bambini della città.

In un emozionante parallelo al film originale, possiamo sperare di vedere ancora una volta un numero musicale delle sorelle, con il teaser trailer che ci mostra che le streghe sono sempre “alla ricerca del palcoscenico”. Questo si combina perfettamente con un breve assaggio delle sorelle sul palco del “SalemScareFest”, quindi le nostre dita sono strettamente incrociate.

Mentre i due Hocus Pocus 2 i trailer danno una chiara indicazione che il film sarà una rapina di Halloween abbastanza semplice e adatta alle famiglie, non potremmo essere più entusiasti di ciò che di più il sequel ha da offrire, in particolare dopo così tanto tempo.

Il film diretto da Anne Fletcher sarà sicuramente “deliziosamente malvagio” e pieno di “caos comico”, quindi porta il 30 settembre!