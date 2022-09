Devi pagare per Hocus Pocus 2 su Disney Plus?

(LR): Sarah Jessica Parker nei panni di Sarah Sanderson, Bette Midler nei panni di Winifred Sanderson e Kathy Najimy nei panni di Mary Sanderson in HOCUS POCUS 2, esclusivamente su Disney+. Foto di Matt Kennedy. © 2022 Disney Enterprises, Inc. Tutti i diritti riservati.

Potrebbero volerci quasi 20 anni alla Disney, ma le sorelle Sanderson stanno finalmente tornando! Questo ottobre, Disney debutterà con uno dei film più attesi delle festività natalizie su Disney+ con l’uscita in streaming di Hocus Pocus 2.

Il nuovo film riunisce il pubblico con le nostre tre streghe preferite con una nuova storia divertente ambientata ai giorni nostri, che lascia il posto ad alcune buffonate esilaranti mentre i Sanderson tornano ancora una volta. Il sequel è quello che i fan stavano aspettando con ansia e non mancano solo pochi giorni alla sua prima.

Hocus Pocus 2 finalmente arriva su Disney+ venerdì 30 settembre dove andrà in streaming in esclusiva, ma dovrai pagare un costo aggiuntivo per vedere il film?

Dovrai pagare per Hocus Pocus 2?

Se speri di guardare Hocus Pocus 2 su Disney+ ma non vuoi dover aprire il tuo portafoglio per pagare un costo aggiuntivo per farlo, sei fortunato! Finché hai un account Disney+ attivo, sarai in grado di guardare il film senza dover pagare il film come abbiamo dovuto fare per i precedenti film Disney+.

La confusione sul fatto che ci sarebbero stati costi aggiuntivi per guardare il sequel Hocus Pocus su Disney+ sembra derivare dall’uso da parte della Disney del livello Disney Plus Premier Access. Questo è stato utilizzato dalla Disney per l’uscita di diversi film originali, tra cui Raya e l’ultimo drago, Crudelia, Vedova Nerae Crociera nella giungla.

Non perdere Hocus Pocus 2 quando arriverà venerdì 30 settembre su Disney+ in tutto il mondo!

