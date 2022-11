In un certo senso, abbiamo visto l’attore Eric Lloyd crescere nel corso dei tre Il Babbo Natale film, e ora lo vedremo da adulto nella prossima serie di Disney+, I Babbo Natale!

La nuova serie limitata avrà un totale di sei episodi e funge da sequel dei film. Non preoccuparti, non dovremo aspettare fino a dicembre per avere questo spettacolo festivo! La commedia debutterà mercoledì 16 novembre con i primi due episodi.

Disney+ lo condivide I Babbo Natale vedrà Scott Calvin a 30 anni da quando è diventato Babbo Natale. È più felice che mai del lavoro, ma la popolarità della vacanza sta diminuendo, così come la sua magia di Babbo Natale. Capisce anche che ha bisogno di trascorrere più tempo con la sua famiglia. E così, Old St. Nick di lunga data decide di ritirarsi e deve trovare un degno successore. Chi potrebbe essere bravo come Scott? Lo scopriremo presto!

Se lo spettacolo ha suscitato il tuo interesse ma non hai mai visto i film, allora ti starai chiedendo se la serie può fungere da standalone.

Devi guardare i film di Babbo Natale prima di I Babbo Natale su Disney+?

Quindi dovresti guardare prima i primi tre film? Direi di si! Ci sono alcune trame che accadono che dovrai capire. Inoltre, con i sequel che accadono anni dopo, di solito ci sono easter egg e callback che non capiresti se non guardassi i suoi predecessori.

Ma se non hai tempo, ecco cosa devi sapere sulle produzioni. Il Babbo Natale è uscito nel 1994 e ci presenta il padre divorziato Scott e suo figlio Charlie. I due possono trascorrere insieme la vigilia di Natale. Quando Scott uccide accidentalmente un uomo vestito da Babbo Natale, vengono trasportati al Polo Nord. Ora, Scott deve prendere il posto di Babbo Natale ed è così che finisce per prendere il lavoro più importante.

Il 2002 ha visto l’arrivo di Il Babbo Natale 2, dove Scott è stato l’omone in rosso per otto anni. Il vecchio St. Nick ha due grandi dilemmi da affrontare quest’anno: suo figlio Charlie è finito nella lista dei cattivi e Scott deve sposarsi entro un mese entro la vigilia di Natale o smetterà di essere Babbo Natale per sempre. Avviso spoiler: finisce per trovare un amore, Carol Newman!

Il terzo film della serie è Il Babbo Natale 3: La clausola di fuga, che è stato rilasciato nel 2006. La stagione delle vacanze di Scott è intensa con una svolta nefasta. Invita i suoceri a fare una visita, ma allo stesso tempo deve fare i conti con Jack Frost che sta escogitando un modo per conquistare il Polo Nord. Ancora una volta, avviso spoiler: Babbo Natale ovviamente ne esce vincitore.

C’è ancora un sacco di tempo prima che la serie sequel venga presentata in anteprima. Se hai tempo, ti consiglio davvero di guardare in streaming tutti e tre i film ora su Disney+. Sono un fiocco di vacanza per un motivo!

Il prossimo spettacolo vedrà Tim Allen riprendere il ruolo di Scott/Babbo Natale, Eric Lloyd come Charlie, Elizabeth Mitchell come Carol/Mrs. Clause e David Krumholt nei panni di Bernard The Head Elf. Verranno inoltre introdotti numerosi nuovi personaggi.

I Babbo Natale debutterà mercoledì 16 novembre con i primi due episodi su Disney+.