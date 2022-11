Il regista di Brahmastra, Ayan Mukerji, ha confermato che il piano attuale prevede l’uscita del film sequel Part Two: Dev a dicembre 2025.

Con un budget stimato superiore a Rs 410 Crore, Brahmastra: Part One – Shiva è uno dei film indiani più costosi mai prodotti.

Tuttavia, questo non è un titolo a sé stante, poiché una produzione così costosa merita che un intero universo sia costruito attorno ad essa – ed è esattamente ciò che è stato pianificato.

Negli ultimi momenti di Brahmastra Part One – Shiva, recentemente pubblicato, c’è stata una grande anticipazione sulla produzione di un sequel; ecco tutto ciò che i fan entusiasti devono sapere su Brahmastra Part Two, inclusa la data prevista per l’uscita in tutto il mondo.

Brahmastra parte seconda confermato nella scena post-crediti

Nella scena post-crediti di Brahmastra: Part One – Shiva, è stato preso in giro un secondo film chiamato Brahmastra: Part Two – Dev.

“Amitabh Bachchan ha dato una voce fuori campo suggerendo che, sebbene ora tutto vada bene, ci sono alcune forze in aumento come la reincarnazione di ‘Dev’, il personaggio di Ranbir Kapoor, il padre di Shiva nel film.” – ABP in diretta.

Tuttavia, per quei fan che hanno seguito la controversa produzione del film, la conferma di un sequel non è stata sorprendente, dato che il produttore Karan Johar ha rivelato nel 2017 come questa sarebbe stata una trilogia di film.

“Dharma Productions è orgogliosa di annunciare uno dei suoi film più ambiziosi, l’avventura alla regia di Ayan Mukerji. Ci imbarchiamo in un viaggio nel regno di una serie di avventure fantasy che sarà una trilogia A collaborare in questo viaggio emozionante con noi è Fox Star Studios e Namit Malhotra” – Karan Johar, tramite Twitter.

Parlando a Variety, il regista Ayan Mukerji ha spiegato come la prima parte “non è un fine in sé, ma è un mezzo per un fine più ampio. Abbiamo la seconda e la terza parte davanti a noi, abbiamo il potenziale per portare la narrazione in molte direzioni diverse anche oltre “Brahmastra” e non c’è modo di farlo alla scala in cui spero di farlo, a meno che la nostra base di pubblico non aumenta”.

“Quindi fa sicuramente parte dell’ambizione. Iniziamo con alcuni piccoli passi forti con la prima parte. Penso che siamo andati abbastanza lontano con questo con il fatto che, nel tempo, abbiamo portato la Disney a concentrare la propria attenzione sul film, aiutandoci a spingere l’uscita un po’ più ampia, e spero che questo possa portare a ritorni sempre più ampi per noi.” – Ayan Mukerji, tramite Variety.

Finestra di rilascio di Brahmastra Part Two confermata dal regista

Il regista Ayan Mukerji ha confermato a Outlook India che l’attuale piano è di rilasciare Brahmastra Part Two: Dev nel dicembre 2025.

“Il copione della seconda parte è attivo da quando abbiamo iniziato la prima parte. Questa è sempre stata una storia. Il filo è pronto. Abbiamo già lavorato molto nella seconda parte. Abbiamo scritto e riscritto perché avevamo tempo, era successo il COVID. Ci sono stati molti mesi di lavoro nella seconda parte. Abbiamo già un sacco di cose sulla seconda parte. Ma ovviamente lo guarderò una volta che la prima parte sarà risolta”. – Ayan Mukerji, tramite Outlook India.

Mukerji spiega come: “Andremo sui piani il giorno in cui saremo riposati dalla prima parte. Il team principale si riunisce e diciamo: “Ok, vogliamo fare la seconda parte e vogliamo che venga pubblicata nel 2025 a dicembre e puntiamo a questo”. E poi siamo ai piani”.

“La prima parte era un po’ moderna, ma con la seconda Ayan vivrà nel profondo del mondo della mitologia indiana. Introdurrà la forza – DEV – nel mondo di Shiva e Isha. Lo scripting è attivo al momento”. – Bollywood Hungama.

È interessante notare che un’intervista con Karan Johar del 2018 potrebbe fornire un indizio importante su quale sia il piano per la trilogia di Brahmastra nel suo insieme. Johar ha spiegato a Mid-Day come “Ayan ha lavorato a questo film per sei anni” e che “trascorrerà i prossimi 10 anni della sua vita in questa trilogia”.

Ciò indica che il piano iniziale prevedeva che la trilogia di Brahmastra si concludesse tra il 2027 e il 2029, con il terzo e ultimo film. La buona notizia è che Ranbir Kapoor ha già rivelato che il piano è di girare i sequel 2 e 3 contemporaneamente, in modo da ridurre il tempo tra l’uscita di ogni film.

“La possibilità di esplorare l’Astraverse è infinita. Ci sono più film che possono essere realizzati sulla storia e l’universo di ogni Astra. Quindi il nostro piano come squadra è di girare insieme sia la parte 2 che la parte 3 in modo da non ritardare i film e che possano uscire nelle sale secondo il programma”. – Ranbir Kapoor, via India Today.

Incrociamo le dita sul fatto che il team possa avere una produzione più fluida per il prossimo sequel, il che ridurrà il tempo che i fan dovranno aspettare per la seconda parte di questa eccellente trilogia, ma chi interpreterà il personaggio del titolo di Dev nel sequel?

Circolano voci sul casting di Dev nella seconda parte

Dopo la conferma dell’uscita di un secondo film di Brahmastra, sono iniziate a circolare online voci secondo cui Ranveer Singh, Yash e Hrithik Roshan sono stati contattati per interpretare ruoli da protagonista nel film; questo sarebbe probabilmente per il ruolo del protagonista di “Dev”, che è stato rivelato solo come una silhouette nella prima parte.

“Il primo film stabilisce il personaggio di Dev, che è noto per essere un altro personaggio con enormi superpoteri e vuole anche impadronirsi del ‘Brahmastra’ per diventare il più grande potere di sempre”. – Tempi dell’India.

Tuttavia, un recente rapporto di Bollywood Hungama ha indicato che la superstar Yash ha già rifiutato il ruolo di Dev. Secondo una fonte privilegiata, “Sentiva che il film non sarebbe stato il seguito ideale KGF 2.

“E’ una ragione chiara e semplice, e certamente l’unica per rifiutare l’offerta. Voleva fare qualcosa di più grande, piuttosto che entrare nel franchise di qualcun altro facendo il padre”. – Bollywood Hungama.

Mukerji è rimasto a bocca aperta sul casting per Dev, dicendo a Outlook India come “Quando sarà il momento, annuncerò”.

“Sento davvero che entreremo davvero in gioco con la nostra narrazione nella seconda parte. Lo sapevo da molto tempo. La prima parte era solo il fondamento, l’impostazione di questa storia. Ma non posso dirti chi è Dev. Quando sarà il momento, annuncerò”. – Ayan Mukerji, tramite Outlook India.

C’è anche un rapporto da Bollywood Life che Deepika Padukone sarà presente nel sequel, che osserva che “con ogni probabilità, e dal fugace sguardo nel film, Deepika Padukone potrebbe interpretare la madre di Ranbir Kapoor potrebbe plasmare l’intero progresso e la trasformazione del suo carattere”.

È interessante notare che una fonte privilegiata ha recentemente dichiarato a Bollywood Hungama che “Senza dubbio, sarà un colpo di stato se Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Deepika Padukone e Ranveer Singh saranno in un film! Tuttavia, sarà importante sostenere che ciascuno ha parti integranti. Per quanto riguarda i loro ruoli, Alia e Ranbir saranno visti come i rispettivi personaggi della prima parte e avranno storie che corrono parallele tra loro”.

