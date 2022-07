La data e l’ora di uscita di Koffee with Karan, episodio 2 della stagione 7, sono state confermate per lo streaming internazionale su Disney Plus Hotstar.

Il talk show preferito dell’India è finalmente tornato dopo la sua lunga pausa e ha una nuova casa su Disney Plus Hotstar.

Ovviamente, stiamo parlando dell’iconica serie Koffee with Karan di Karan Johar, che ha fatto il suo attesissimo ritorno la scorsa settimana, il 7 luglio.

Ora, i fan di tutto il mondo sono curiosi di sapere a che data e ora Koffee with Karan stagione 7 episodio 2 uscirà per lo streaming OTT su Disney Plus Hotstar?

Koffee with Karan stagione 7 episodio 2: data e ora di uscita

L’episodio 2 della settima stagione di Koffee with Karan sarà presentato in anteprima in tutto il mondo tramite la piattaforma di streaming Disney Plus Hotstar giovedì 14 luglio, che includerà gli ospiti Sara Ali Khan e Janhvi Kapoor.

“Cotte, ex e folli avventure di viaggio: questo episodio ha tutto!” – Anteprima S7 Ep 2, tramite Disney Plus Hotstar YouTube.

Come confermato dalla pagina della serie sul sito web di Hotstar, i nuovi episodi usciranno per lo streaming OTT alle 19:00 ora solare dell’India ogni mercoledì e dai seguenti orari internazionali:

Ora del Pacifico – 6:30

Ora orientale – 9:30

Ora britannica – 14:30

Ora europea – 15:30

Ora del Pakistan – 18:30

Ora dell’India: 19:00

Ora delle Filippine – 21:30

Ora centrale dell’Australia – 23:00

I fan possono acquistare un abbonamento a Hotstar (necessario per lo streaming di Koffee con Karan stagione 7) a partire da Rs 49 al mese tramite il piano mobile. Ci sono anche piani Rs 199 (sei mesi) e Rs 499 (annualmente) disponibili per il piano mobile.

Guardare attraverso la TV o i dispositivi del computer richiederà il piano Super, che costa Rs 899 all’anno ma, frustrante, questo include solo contenuti supportati da pubblicità. La rimozione di tutte le pubblicità che interrompono lo streaming richiede il piano Premium, al prezzo di Rs 1499 all’anno, ma consente anche lo streaming simultaneo su quattro dispositivi con risoluzione video fino a 4K.

Karan Johar sulla tendenza “Boicotta Bollywood”.

C’è stato molto di cui parlare negli ultimi anni dall’ultima volta che Johar ha ospitato la famosa serie di talk show e non abbiamo perso tempo prima di buttarci direttamente nelle cose succose.

Il segmento di apertura di Koffee con Karan stagione 7 ha visto i nostri ospiti parlare della recente tendenza “Boicotta Bollywood”, a cui Johar ha aperto affermando che “Non avrei mai pensato di tornare”.

L’ospite Alia Bhatt ha riso dell’ovvia confusione di Ranveer Singh durante la discussione interna, ma Johar ha fortunatamente informato i fan su quanto siano stati difficili gli ultimi anni.

“Noi come industria siamo stati diffamati. Siamo stati messi in prigione per due anni. Anche io ne ho passate tante e non è stato un periodo facile. E a quel punto, era come se gli emoji del serpente uscissero ogni volta che veniva menzionato Koffee con Karan. E a un certo punto ho anche pensato che non sarei mai tornato con lo spettacolo perché c’erano molti attacchi”. – Karan Johar su Koffee con Karan S7 ep 1, tramite Indian Express.

Johar ha poi aggiunto come: “O mi chiamano GayJo, o viene fuori l’emoji del serpente. non so perché. Quale parte di me si sente o sembra un serpente non lo so.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Il regista Karan Johar è tornato sul divano del caffè! La settima stagione di Koffee With Karan è andata in onda giovedì su Disney+ Hotstar con Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani, i co-protagonisti Ranveer Singh e Alia Bhatt. Le due star hanno parlato di come è nata la loro amicizia durante Gully Boy, il loro m… pic.twitter.com/NRK8tR2Nmf — Pasand Apki (@Apki1Pasand) 8 luglio 2022

Visualizza Tweet

I migliori momenti dell’episodio 1 di S7

Ci sono stati innumerevoli momenti di pettegolezzi ridacchianti e rivelazioni “scioccanti” in Koffee with Karan, episodio 1 della stagione 7, che sicuramente faranno parlare i fan nei prossimi giorni.

Probabilmente il momento più divertente è stato Ranveer Singh che ha rivelato che non solo aveva una playlist di sesso, ma che aveva più playlist diverse, ognuna con una melodia diversa da impostare.

Anche le sue imitazioni delle altre superstar Hrithik Roshan, Varun Dhawan e Kartik Aaryan erano esilaranti.

Alia Bhatt era l’ospite più riservato dei due, ma di certo non ha preso a pugni quando le sono state poste le domande difficili, rivelando che un vecchio ID e-mail era punkbabe_21.

Per fortuna, non vediamo l’ora che sia Singh che Bhatt siano di nuovo nello show dopo che Ranveer ha dichiarato che produrrà un film in uscita con Alia come protagonista.

“L’anno prossimo ti produrrò e ti dirigerò [pointing to Alia]. Dopo il grande successo di Gangubai Kathiawadi, Alia Bhatt sarà ora vista in e come Rickshaw Wali Dilruba”. – Ranveer Singh su Koffee con Karan S7 ep 1, tramite ScoopWhoop.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, chi è Larry Hall di Black Bird e dov’è ora?