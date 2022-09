Data di uscita, ora tra le critiche al programma

Dato che Criminal Justice rimane sotto controllo per il programma, a che data e ora uscirà l’episodio 5 della stagione 3 di Adhura Sach per lo streaming?

Mentre ci avviciniamo al fine settimana, ci sono moltissimi nuovi ed entusiasmanti contenuti disponibili sulle piattaforme di streaming OTT di tutto il mondo, tra cui Thor: Love and Thunder, The Rings of Power, Pinocchio e Criminal Justice.

Quest’ultima serie, Criminal Justice, ha fatto un trionfante ritorno dalla sua lunga pausa; ma lo spettacolo è stato sottoposto a un attento esame nelle ultime settimane a causa del suo programma di streaming OTT su Disney Plus.

Ecco tutto ciò che devi sapere sul motivo per cui i fan non sono felici, dato che facciamo il conto alla rovescia per la data e l’ora di uscita dello streaming OTT per l’episodio 5 della stagione 3 di Criminal Justice.

L’episodio 5 della stagione 3 di Criminal Justice (Adhura Sach) sarà presentato in anteprima tramite la piattaforma Disney Plus Hotstar venerdì 16 settembre.

Tutti gli episodi precedentemente rilasciati sono stati resi disponibili per lo streaming online dalle 00:00 IST; che è l’orario di lancio previsto per l’episodio 5 della stagione 3 la prossima settimana.

Per i fan stranieri, questo significa che i nuovi episodi della stagione 3 di Criminal Justice usciranno nei seguenti orari:

Pacific Time – 11:30 (15 settembre)

Ora orientale – 13:30 (15 settembre)

British Time – 19:30 (15 settembre)

Ora europea – 20:30 (16 settembre)

Ora del Pakistan – 23:30 (15 settembre)

Ora dell’India: 12:00 (16 settembre)

Ora delle Filippine – 2:30 (16 settembre)

Australia Central Time – 4:00 (16 settembre)

I nuovi clienti possono usufruire di diverse opzioni di abbonamento che garantiranno l’accesso alla stagione 3 di Criminal Justice:

Disney+ Hotstar Premium – Rs 1499 all’anno, senza pubblicità, quattro dispositivi con risoluzione 4K

Disney+ Hotstar Super – Rs 899 all’anno, con pubblicità, due dispositivi con risoluzione Full HD

Disney+ Hotstar Mobile – Rs 499 all’anno, con pubblicità, un dispositivo con risoluzione HD

Disney+ Hotstar Mobile – Rs 199 ogni sei mesi, con pubblicità, un dispositivo con risoluzione HD

Disney+ Hotstar Mobile – Rs 49 al mese, con pubblicità, un dispositivo con risoluzione HD

I fan esprimono frustrazione per il programma di rilascio settimanale

La stagione 3 di Criminal Justice (Adhura Sach) rilascerà nuovi episodi ogni venerdì, il che sfortunatamente ha causato una notevole quantità di contraccolpo da parte dei fan in attesa online che desiderano abbuffare l’intera serie in uno.

Un fan ha scritto su Twitter: “@DisneyPlusHS, per favore, pubblica tutti gli episodi di Criminal Justice Adhura Sach. Sta diventando irritante guardare ogni episodio”

“@DisneyPlusHS La tua politica di condivisione dell’episodio della terza stagione di giustizia penale settimana dopo settimana non va bene. Le persone non sembreranno eccitate per gli episodi Questa è la peggiore idea che abbia mai visto in vita mia” – Twitter.

Un altro fan ha definito una “strategia patetica” per Hotstar pubblicare episodi settimanalmente, con un altro che ha taggato direttamente la piattaforma “Hai notato il pubblico con il tuo nuovo approccio stupido pubblicando 1 episodio a settimana, penso che questa mossa sembri un disastro per il titolo.”

“Caro @DisneyPlusHS, perché inizi a seguire lo stupido modo di pubblicare un episodio ogni venerdì di Criminal Justice? Ti abbiamo pagato per guardare intere serie in una volta sola. Per favore, smettila di fare in modo che OTT si comporti come un canale televisivo. – Twitter.

Un fan particolarmente irritato ha condiviso come la strategia fosse “fottutamente folle” e che “Queste serie web come Criminal Justice sono migliori se le guardiamo completamente alla volta”.

“Caro @DisneyPlusHS, perché farci aspettare 7 giorni per ogni episodio di uno spettacolo che merita di essere guardato bene.” – Twitter.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

