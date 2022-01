Data di uscita, ora e anteprima confermate

A che data e ora uscirà l’episodio 12 di Snowdrop stagione 1 su Disney Plus e un trailer/sinossi di anteprima ufficiale è stato condiviso da JTBC?

Ogni settimana che passa, il dramma coreano di successo “Snowdrop” continua a migliorare sempre di più.

Dopo un altro episodio altamente emozionante la scorsa settimana, i fan di tutto il mondo stanno pazientemente aspettando il doppio episodio del prossimo fine settimana sapendo che stiamo finalmente entrando in dirittura d’arrivo.

Ora, quegli stessi fan non vedono l’ora di sapere quando l’episodio 12 verrà lanciato online e cosa dovrebbero aspettarsi dal trailer di anteprima ufficiale.

Trailer del teaser PV del dramma Snowdrop

BridTV

6521

Trailer del teaser PV del dramma Snowdrop

897568

897568

centro

13872

Snowdrop episodio 12: Data e ora di uscita

L’episodio 12 della prima stagione di Snowdrop sarà presentato in anteprima sulla rete televisiva sudcoreana sabato 22 gennaio alle 22:30, ora solare della Corea.

Nuovi episodi vengono quindi rilasciati su versioni internazionali selezionate del servizio di streaming Disney Plus dopo la conclusione nazionale su JTBC.

Gli episodi dovrebbero essere rilasciati per lo streaming dalle 00:10 KST, che tecnicamente è domenica 23 gennaio per la maggior parte dei fan internazionali.

Tuttavia, gli episodi sono stati rilasciati in orari leggermente insoliti a seconda della versione internazionale di Disney Plus che stai utilizzando.

Per la maggior parte, l’episodio 12 di Snowdrop sarà disponibile dalle 00:10 KST alle 00:30 KST (10:10-10:30 EST/15:10-15:30 GMT).

Anteprima trailer e sinossi condivisi online…

Il 16 gennaio 2022, il trailer ufficiale dell’anteprima dell’episodio 12 della prima stagione di Snowdrop è stato condiviso tramite il canale YouTube ufficiale di JTBC Drama.

Secondo una versione tradotta del video, il prossimo episodio sarà intitolato “Non voglio più farti del male…”

Il video includeva anche una breve sinossi dell’episodio 12, vedi sotto.

“Suho (Jung Hae-in) e Lee Kang-moo (Jang Seung-jo) incontrano un’imboscata inaspettata mentre conducono un piano per esporre la campagna presidenziale al mondo. Non ci si può fidare di nessuno nel dormitorio. Chi è la spia tra loro?” – Anteprima dell’episodio 12, tramite JTBC Drama YouTube.

Il cast continua a far sorridere i fan…

Se stai solo seguendo il dramma coreano su Disney Plus, ti stai perdendo alcuni fantastici e commoventi contenuti dietro le quinte.

JTBC Drama è stato eccellente nel condividere frammenti speciali dal set di produzione, con 27 episodi “Making” caricati su YouTube.

Tuttavia, è stato il cast stesso che ha recentemente condiviso le proprie celebrazioni, con il cast di Bucaneve in visita a Jung Hae-in sul set del suo nuovo spettacolo, Connect.

Jisoo, Kim Hye-yoon, Jung Shin-hye e Jung Yi-seo non solo hanno noleggiato un camioncino di caffè e churros sul set, ma si sono recati in visita.

“I nostri attori ‘Snowdrop’, che hanno avuto il tempo di tifare per me con una visita a sorpresa in questo tempo freddo… grazie a voi ragazzi, che mi avete dato tanta forza con questo regalo che non potrò dimenticare per il resto della mia vita grazie all’idea di Mi Soo, troverò la forza di continuare a girare fino all’ultima ripresa!” – Jung Hae-in, tramite Instagram.

Impossibile caricare questo contenuto

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, Janet Montgomery sta lasciando New Amsterdam? Il destino del dottor Bloom è stato rivelato