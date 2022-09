Data di uscita in streaming OTT, cast per la nuova commedia hindi

A che data e ora dovrebbe uscire Babli Bouncer per lo streaming OTT in tutto il mondo e chi si unirà a Tamannaah nel cast del film?

Tutti hanno bisogno di una bella risata nel fine settimana dopo una lunga settimana di lavoro oa scuola; per fortuna, Babli Bouncer è qui per farti sorridere.

Con oltre 23 milioni di visualizzazioni sul trailer ufficiale di YouTube, questo film commedia in lingua hindi ha sicuramente attirato l’attenzione dei fan di tutto il mondo con la sua storia senza pretese su una buttafuori a Delhi.

Quindi, a che data e ora dovrebbe uscire Babli Bouncer, quale piattaforma OTT trasmetterà il film in streaming e chi si unisce al cast?

Cos’è Babli Bouncer?

Babli Bouncer è una commedia drammatica in lingua hindi in uscita dal regista Madhur Bhandarkar (Indu Sarkar e Fashion), prodotta da Star Studios e Junglee Pictures.

Il film racconterà la storia di una ragazza di provincia chiamata Babli, interpretata da Tamannaah, che si trasferisce dal suo villaggio isolato di Asola Fatepur alla vivace città di Delhi alla ricerca di una carriera per se stessa.

Tuttavia, Babli è una personalità unica ed è diventata immensamente orgogliosa del suo fisico, che le permette di intimidire la maggior parte degli uomini nella sua palestra all’aperto locale.

Decide che il suo percorso professionale sarà quello di diventare una buttafuori per un’istituzione intellettualistica, poiché il film “esplora le varie sfaccettature della professione, che di solito è dominata dagli uomini”.

Parlando all’Hindustan Times, il regista Madhur Bhandarkar ha dichiarato: “Sono noto per girare film su argomenti che nessuno ha mai toccato prima.

“Ho trovato il mondo dei buttafuori molto interessante, ma le buttafuori femminili sono qualcosa di nuovo. Quindi abbiamo ricercato e scoperto come la maggior parte dei buttafuori proviene da Haryana. Vengono a Delhi-Mumbai per lavoro”. – Madhur Bhandarkar, tramite The Hindustan Times.

Babli Bouncer: Spiegazione del rilascio in streaming OTT

Babli Bouncer uscirà per lo streaming OTT tramite Disney Plus Hotstar venerdì 23 settembre.

Un orario di rilascio specifico non è stato ancora rivelato pubblicamente, ma il nuovo film dovrebbe essere rilasciato alle 12:00 IST in conformità con la tipica finestra di aggiornamento della piattaforma per i contenuti originali.

Disney Plus Hotstar è disponibile per i nuovi clienti attraverso i seguenti abbonamenti:

Premium – Rs 1499 all’anno, senza pubblicità, quattro dispositivi con risoluzione 4K

Super – Rs 899 all’anno, ad-supported, due dispositivi con risoluzione Full HD

Mobile – Rs 499 all’anno, con pubblicità, un dispositivo con risoluzione HD

Il piano Mobile è disponibile anche da Rs 199 per sei mesi e Rs 49 per un mese.

Il film ha una durata di due ore e 52 minuti e uscirà in hindi, telugu e tamil.

“Babli è molto esuberante, burlone, bindas, cattivo e romantico a memoria. Non avevo mai avuto un personaggio del genere prima nel mio film come protagonista… Volevamo fare una commedia spensierata, ma allo stesso tempo troverai i personaggi molto reali. Non sono esagerati, qualcosa di inverosimile dalla realtà”. – Madhur Bhandarkar, tramite The Hindustan Times.

Incontra il cast di Babli Bouncer

Accanto a Tammannah nel cast di Babli Bouncer c’è:

Tamanna come Babli

Abhishek Bajaj

Sahil Vaid nel ruolo di Kukku

Saanand Verma nel ruolo di Jaggi Paaji

Saurabh Shukla

Sabyasachi Chakrabarty

Karan Singh Chhabra nel ruolo di Mannu

Sunil Yadav come venditore di gelati

Manish Gaharwar

Anushka Luhar nel ruolo di Natasha

Joynal Abeden

Pyrali Nayani

“Per me, oltre a fornire i dialoghi con l’accento, Tamannaah ha fatto un lavoro favoloso. Te lo dico io, non l’hai mai vista così prima d’ora. Ecco perché lo chiamo un punto di svolta; è una parola molto carica. Ci sarà un cambio di paradigma nella sua carriera dopo l’uscita di questo film. La gente sarà tipo ‘dov’è stata in tutti questi anni?’” – Madhur Bhandarkar, tramite The Hindustan Times.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

