In quale data uscirà il nuovo film thriller di Kartik Aaryan, Freddy, per lo streaming OTT e quale piattaforma presenterà il film?

Dicembre potrebbe essere appena iniziato, ma il mese è iniziato in modo incredibilmente impegnativo per i fan dei fantastici contenuti di streaming OTT indiani.

Probabilmente uno dei maggiori cali della settimana è Freddy di Kartik Aaryan; il trailer ufficiale del film ha raccolto più di 65 milioni di visualizzazioni su YouTube in sole tre settimane!

Quindi, di cosa parla Freddy, quando uscirà per lo streaming OTT e da quale piattaforma principale sarà disponibile il nuovo film?

Freddy: data di rilascio dello streaming OTT, piattaforma e ora prevista

Il rilascio di Freddy per lo streaming OTT tramite la piattaforma Disney Plus è previsto per venerdì 2 dicembre.

Un tempo di rilascio specifico per Freddy non è stato condiviso né dai produttori né da Disney Plus Hotstar; tuttavia, il film dovrebbe essere reso disponibile per lo streaming a mezzanotte o alle 13:30 IST in conformità con la tipica finestra di rilascio della piattaforma.

Anche la pagina Twitter degli aggiornamenti in streaming riporta un lancio alle 12:00.

Disney Plus Hotstar è disponibile per i nuovi clienti attraverso i seguenti pacchetti di abbonamento:

Premium: Rs 1499 all’anno, senza pubblicità e disponibile su quattro dispositivi

Super – Rs 899 all’anno, supportato dalla pubblicità e disponibile su due dispositivi

Premium: Rs 299 al mese, senza pubblicità e disponibile su quattro dispositivi

Ci sono anche varie offerte di terze parti che includono un abbonamento attivo a Disney Plus, tra cui Airtel, Vodafone Idea, Flipkart SuperCoins e Tata Sky.

Di cosa parla Freddy?

Freddy è un film thriller romantico in lingua hindi, scritto da Parveez Sheikh e diretto da Shashanka Ghosh.

Il film racconterà la storia del dottor Freddy Ginwala, un dentista timido e solitario che passa il suo tempo libero a dipingere modellini di aeroplani – il suo unico vero amico è anche la tartaruga domestica Hardy.

Tuttavia, il dottor Freddy Ginwala ha un segreto: quando il dentista chiude la sera e il sole tramonta… Di notte si trasforma in un serial killer.

“I confini tra amore e ossessione si confondono in questo thriller romantico pieno di colpi di scena imprevedibili e colpi di scena.” – Sinossi di Freddy, tramite IMDB.

Parlando con Instant Bollywood, l’attore protagonista Kartik Aaryan ha notato come i seminari su Freddy siano andati avanti per molto tempo mentre “abbiamo approfondito la psiche di Freddy, ‘come e come’ sarebbe stato il suo pensiero interiore, i suoi modi di parlare, se sarebbe stato il tipo per mantenere il contatto visivo o meno.

“Ci sono alcune persone che vivono la loro vita nella monotonia, trascurando la cura di sé. Ho iniziato a godermi l’intero processo e sono contento dell’aspetto di Freddy in questo momento. Ogni volta che si è nel mezzo del processo, si possono solo percepire i piccoli cambiamenti che stanno attraversando. Ma quando il risultato completo è fuori, anche come un teaser o un primo assaggio, per il pubblico l’intera cosa sembra completamente diversa. – Kartik Aaryan, tramite Instant Bollywood.

Incontra il cast principale del nuovo thriller romantico

Il dottor Freddy Ginwala è interpretato dal famoso attore indiano Kartik Aaryan. Il 32enne è famoso per i suoi ruoli in Dhamaka (2021), Luka Chuppi (2019, Pati Patni Aur Who (2019) e Bhool Bhulaiyaa 2 (2022).

Kartik è affiancato da Alaya F nei panni di Kainaaz Kapadia, la 25enne è una delle stelle nascenti del piccolo schermo indiano, avendo precedentemente recitato solo in Jawaani Kaaneman (2020).

Accanto a Kartik e Alaya c’è Jeniffer Piccinato nei panni di Avan Uwalla e Tripti Agarwal nei panni della madre di Kainaaz.

“È senza dubbio il personaggio più complesso che abbia mai interpretato. Freddy non è un personaggio lineare e semplice, è stratificato, è imprevedibile, è oscuro ma in superficie sembra calmo e regolare. È molto difficile interpretare un personaggio le cui reazioni esteriori e pensieri interiori si scontrano e questo mi ha davvero spinto fuori dalla mia zona di comfort come attore”. – Kartik Aaryan, tramite Film Companion.

Di Tom Llewellyn

