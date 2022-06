Data di uscita, cast, trailer teaser di Pinocchio di Disney+ e altro ancora

Per celebrare il secondo Disney+ Day annuale, il nuovo remake live-action della compagnia Pinocchiofarà il suo debutto l’8 settembre!

Il primo Disney+ Day si è tenuto nel 2021 e ha presentato in anteprima filmati di produzioni molto attese come Cavaliere della Luna e Obi-Wan Kenobi. Il Disney+ Day di quest’anno si svolge subito prima del D23 Expo dal 9 all’11 settembre.

Ma l’8 settembre vedrà l’amato film Disney per bambini prendere vita in una rivisitazione della storia. Il film è stato diretto da Robert Zemeckis. È noto per essere il protagonista dietro la macchina da presa per tutto il Ritorno al futuro film, così come Chi ha incastrato Roger Rabbit. Si è anche riunito con l’attore Tom Hanks in questo progetto mentre dirigeva Forrest Gump e Naufragato.

Con Hanks come attore protagonista e Zemeckis come protagonista dietro le quinte, il film è in ottime mani! I live-action Disney sono stati nel complesso incostanti per me, ma sono molto fiducioso Pinocchio! Ecco tutto quello che sappiamo sul film in uscita.

Data di uscita di Pinocchio

Il fantasy musicale dovrebbe essere rilasciato su Disney+ l’8 settembre 2022. Non sarà presentato in anteprima nei cinema, quindi l’unico modo per guardarlo è tramite il servizio di streaming.

Premessa Pinocchio

Non c’è ancora una sinossi ufficiale per il film. Ma abbiamo un’idea di cosa tratterà il film live-action visto che è un remake. Il film animato al computer racconterà l’amata storia dell’amato film Disney degli anni ’40 con lo stesso nome.

Il falegname Gepetto augura a una stella che il burattino su cui ha appena finito di lavorare, Pinocchio, possa diventare un vero ragazzo. La Fata Turchina esaudisce il suo desiderio e Jiminy Cricket funge da coscienza del ragazzino. Ma Pinocchio viene sviato a Pleasure Island da “Honest” John.

Il film degli anni ’40 è stato il secondo lungometraggio d’animazione della Disney. Il primo è stato Biancaneve e i sette nani.

Il cast di Pinocchio

Tom Hanks nei panni di Geppetto, l’intagliatore del legno che costruisce e tratta Pinocchio come suo figlio

nei panni di Geppetto, l’intagliatore del legno che costruisce e tratta Pinocchio come suo figlio Benjamin Evan Ainsworth (voce) come Pinocchio

(voce) come Pinocchio Cinzia Erivo nei panni della Fata Turchina, che esaudisce il desiderio di Gepetto e trasforma Pinocchio in un vero ragazzo

nei panni della Fata Turchina, che esaudisce il desiderio di Gepetto e trasforma Pinocchio in un vero ragazzo Joseph Gordon-Levitt (voce) nei panni di Jiminy Cricket che funge da guida e coscienza di Pinocchio

(voce) nei panni di Jiminy Cricket che funge da guida e coscienza di Pinocchio Luca Evans nei panni di The Coachman, l’astuto proprietario e operatore di Pleasure Island

nei panni di The Coachman, l’astuto proprietario e operatore di Pleasure Island Keegan-Michael Key (voce) come “Honest” John Worthington Foulfellow, una volpe rossa ingannevole che truffa Pinocchio

(voce) come “Honest” John Worthington Foulfellow, una volpe rossa ingannevole che truffa Pinocchio Lorena Bracco (voce) nei panni di Sofia il gabbiano, un nuovo personaggio introdotto nel remake

(voce) nei panni di Sofia il gabbiano, un nuovo personaggio introdotto nel remake Kyanne Lamaya come Fabiana, e la sua marionetta Sabina

come Fabiana, e la sua marionetta Sabina Giuseppe Battiston come il signor Stromboli

come il signor Stromboli Lewin Lloyd come Lampwick

Il teaser trailer di Pinocchio

Abbiamo il nostro primo video sguardo all’attesissimo film! Il teaser trailer si concentra principalmente su Hanks nei panni di Geppetto. Abbiamo solo un assaggio di Pinocchio alla fine. Ma sono sicuro che avremo più dell’amato burattino trasformato in ragazzo nel trailer completo, che si spera esca presto!

Immagini di Pinocchio

Assicurati di rimanere sintonizzato su Hidden Remote mentre ti portiamo tutti gli aggiornamenti e le notizie su Pinocchio. Il film sarà presentato in anteprima su Disney+ l’8 settembre 2022.