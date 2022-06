Data di uscita, cast, trailer teaser di Hocus Pocus 2 e altro ancora

È quasi ora di cadere ancora una volta sotto l’incantesimo delle sorelle Sanderson con l’arrivo di Hocus Pocus 2 molto presto! L’amato film di Halloween del 1993 è un must in ogni stagione spettrale e porta gioia a persone di tutte le età.

Le sorelle Sanderson sono state un punto fermo delle vacanze per anni. Se puoi crederci, il film in realtà non ha ottenuto ottime recensioni dalla critica e non è andato bene al botteghino. Ma alla fine il pubblico è stato catturato dall’incantesimo della storia. Ora non puoi immaginare Halloween senza Hocus Pocus!

Il regista del primo film, Kenny Ortega, non sarà dietro le telecamere del sequel. Tale responsabilità è caduta sulla regista Anne Fletcher. Jen D’Angelo ha scritto la sceneggiatura, con Lynn Harris in qualità di produttore.

Pronto per altri affari di streghe? Ecco tutto quello che sappiamo Hocus Pocus 2!

Data di uscita di Hocus Pocus 2

La Disney ha annunciato per la prima volta che un sequel era in lavorazione a maggio 2021. E da allora, i fan hanno atteso con impazienza di sapere quando aspettarsi il film.

Hocus Pocus 2 sarà trasmesso in streaming quest’anno a partire da venerdì 30 settembre su Disney+!

Sinossi di Hocus Pocus 2

Il sequel vede le sorelle Sanderson tornare e sono pronte a causare problemi ancora una volta! Sono passati 29 anni dall’ultima volta che qualcuno ha acceso la Candela Fiamma Nera e ha resuscitato le streghe del 17° secolo. Ora cercano vendetta. Spetteranno a tre studenti delle scuole superiori capire come impedire alle streghe affamate di bambini di provocare un nuovo tipo di caos su Salem prima della mezzanotte di All Hallow’s Eve.

Il cast di Hocus Pocus 2

Membri del cast originale

Bette Midler nel ruolo di Winifred “Winnie” Sanderson

Kathy Najimy nel ruolo di Mary Sanderson

Sarah Jessica Parker nel ruolo di Sarah Sanderson

Doug Jones nei panni di William “Billy” Butcherson, l’ex fidanzato di Winifred

Sfortunatamente, non sembra che Max, Dani o Allison faranno apparizioni. Si spera che si siano allontanati da Salem. Ma un breve cameo sarebbe una bella sorpresa – forse ne avremo uno? dovremo aspettare e vedere!

Nuovi membri del cast

I tre studenti delle scuole superiori che saranno in missione per fermare le sorelle malvagie sono:

Whitney Peak come Becca

Lilia Buckingham nel ruolo di Cassie

Belissa Escobedo nel ruolo di Izzy

A completare il cast anche:

Tony Hale

Sam Richardson

Hanna Waddingham

Froy Gutierrez

Juju Brener

Taylor Paige Henderson

Nina Cucina

Il trailer del teaser di Hocus Pocus 2

Il teaser ci ha appena dato una rapida occhiata alle famigerate sorelle Sanderson, ma quel piccolo assaggio è stato sufficiente per eccitarci di tutti i tipi! Winnie avverte Salem di rinchiudere i loro figli, Book è di nuovo sveglio e c’è un altro gatto nero in giro.

Dai un’occhiata al teaser trailer qui sotto:

Poster e immagini di Hocus Pocus 2

Disney+ ha rilasciato il poster ufficiale, che potete vedere sulla pagina Twitter ufficiale dello streamer. L’account Twitter di Disney+ ha anche condiviso una prima immagine delle tre attrici principali, tutte vestite ancora una volta con gli abiti dei loro personaggi.

Dove vedere Hocus Pocus

Se stai cercando di rivivere la magia del primo film, allora sei fortunato! Il classico di Halloween degli anni ’90 è attualmente in streaming su Disney+. Se preferisci noleggiare o acquistare la produzione, puoi farlo su Amazon Prime Video o Apple TV.

Assicurati di mantenere questa pagina nei preferiti. Aggiungeremo notizie e aggiornamenti su Hocus Pocus 2 come vengono!