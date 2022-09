Data di uscita, cast, trailer e altro di Disney’s Disenchanted

Una delle notizie più importanti dall’Expo D23 su questo ruotava intorno Disincantato, Il sequel della Disney del loro film del 2007 Incantato. Il 9 settembre, la Disney ha presentato il primo trailer ufficiale di Disincantato e ha fatto apparire una giuria del cast per promuovere il film.

Incantato, uscito nel 2007 con Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden, Susan Sarandon e Idina Menzel. Il film ha molti riferimenti e battute che ruotano attorno a opere passate della Disney ed è stato un successo immediato dopo essere stato rilasciato.

Incantato è stato diretto da Kevin Lima mentre Adam Shankman dirige il sequel. Shankman ha diretto film come Lacca per capelli, Il ciuccio, Più economico della dozzina 2 e Storie della buonanotte.

Data di uscita disincantata

Disincantato uscirà esclusivamente su Disney+ giovedì 24 novembre 2022. Sono trascorsi 15 anni dal Incantato è stato rilasciato, quindi finalmente ottenere un sequel è sicuramente un regalo per i fan della Disney.

Cast disincantato

Amy Adams tornerà per riprendere il ruolo di Giselle, che ha trascorso 15 anni ad adattarsi al mondo reale prima di dove Disincantato raccolto. Sarà affiancata da altri membri del cast originale Patrick Dempsey, Idina Menzel e James Marsden. Nel cast si uniscono anche Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown, Jayma Mays e Gabriella Baldacchino.

Trailer disincantato

Il Disincantato il trailer mostra che questo film non è quello che sembra. Possiamo vedere che Giselle ha vissuto in città con Robert e Morgan negli ultimi 15 anni. Si stanno trasferendo in periferia per dare una scossa alle loro vite.

La nostra antagonista sembra essere Malvina Monroe interpretata da Maya Rudolph, ma il trailer sembra mostrare un’immagine diversa. Amy Adams sembra essere una forma di matrigna malvagia dopo aver espresso il desiderio di una vita da favola.

Questo trailer mostra come il film originale e il sequel giocano l’uno nell’altro. Il primo film mostrava un personaggio delle fiabe che desiderava una vita normale, mentre questa volta vediamo un personaggio del mondo reale che desidera più magia nella sua vita.

Disincantato uscirà presto su Disney+, quindi cerchia il 24 novembre sul tuo calendario come una serata al cinema da non perdere!