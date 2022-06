Data di uscita, cast, sinossi, trailer e altro di Ms. Marvel

Il supereroe adolescente Marvel tornerà in TV quest’anno con la premiere della serie originale Disney+, Signora Marvel, infiammando presto la piattaforma. Sono passati anni da allora Mantello e pugnale e In fuga si sono inchinati prima del lancio dello streamer, lasciando il posto a un universo Marvel TV più integrato nel MCU.

La loro assenza ha innescato un’evidente mancanza di contenuti TV di supereroi incentrati sui giovani adulti per il marchio di proprietà della Disney, Kamala Khan è destinata a cambiarlo come protagonista del suo stesso spettacolo. Ciò che la distingue dai suoi compagni eroi emergenti, tuttavia, è che Kamala è ossessionata dai supereroi come lo siamo noi ogni giorno.

Esatto, lei stessa è una fan. Un nerd di prim’ordine che entra in un regalo che ogni fan dei supereroi sogna di ottenere abilità super potenti.

Inoltre, come dimostra il suo nome, la sua storia si incrocia con quella di Captain Marvel. La domanda su come ciò accadrà è attualmente nascosta, ma il momento della sua rivelazione si avvicina. Ecco cosa sappiamo di più Signora Marvels sbarca su Disney+.

Data di uscita della signora Marvel

La serie sarà presentata in anteprima mercoledì 8 giugno. Gli episodi usciranno settimanalmente fino al termine della stagione il 13 luglio.

La signora Marvel ha recitato

Iman Vellani nel ruolo di Kamala Khan

Aramis Knight nel ruolo del pugnale rosso “Kareem”

Rish Shah come Kamran

Yasmeen Fletcher nel ruolo di Nakia

Laurel Marsden nel ruolo di Zoe Zimmer

Matt Lintz nel ruolo di Bruno Carrelli

Mohan Kapur nel ruolo di Yusuf Khan

Zenobia Shroff nel ruolo di Muneeba Khan

Saagar Shaikh nel ruolo di Aamir

Azhar Usman

Laith Nakli

Travina Springer

Nimra Bucha

Alyy Khan

Sinossi della signora Marvel

La sinossi ufficiale di Signora Marvel da Disney+:

Ms. Marvel è una nuova serie che introduce Kamala Khan, una pachistana americana di 16 anni cresciuta a Jersey City. Una grande studentessa, un’appassionata giocatrice e una vorace sceneggiatrice di fan-fiction, ha un’affinità speciale per i supereroi, in particolare Captain Marvel. Ma Kamala lotta per adattarsi a casa e a scuola, cioè finché non ottiene super poteri come gli eroi a cui ha sempre ammirato. La vita è più facile con i super poteri, giusto?

Trailer della signora Marvel

Guarda il trailer qui sotto:

Resta sintonizzato su Hidden Remote per ulteriori notizie e copertura Marvel! Ti terremo aggiornato sugli ultimi dettagli sui film e gli spettacoli in arrivo su Disney+ e nei cinema.