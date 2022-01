Data di uscita, cast, sinossi, trailer e altro di Moon Knight

Cavaliere della Luna. Foto per gentile concessione dei Marvel Studios. ©Marvel Studios 2020. Tutti i diritti riservati.

Quando uscirà la stagione 5 di Yellowstone nel 2022? di Diana Nosa

Vieni marzo, Cavaliere della Luna sarà il discorso di Internet proprio come i suoi predecessori nel Marvel Cinematic Universe. Il franchise è cresciuto fino a includere le serie originali Disney+ che si collegano alla storia generale che i Marvel Studios hanno raccontato dalla fine degli anni 2000.

Cavaliere della Luna è il primo di una serie di imminenti programmi Disney+ della Marvel che sono guidati da personaggi che non sono stati introdotti nei film del franchise come Signora Marvel e Lei-Hulk. È l’alba di una nuova era che prenderà il via dall’interpretazione di Oscar Isaac del personaggio principale.

A giudicare dal trailer, gli spettatori sono in una bella corsa mentre Steven Grant si rende conto che i suoi vuoti di memoria e i suoi disturbi del sonno sono più di quello che pensava una volta. Data la premessa della serie, nel mezzo dell’azione che sarà sicuramente spettacolare, impareremo a conoscere il DID altrimenti noto come disturbo dissociativo dell’identità.

Mentre Chiaro di luna non è il primo spettacolo Marvel incentrato su un personaggio con una disabilità, è una delle poche serie nella cultura pop che si concentra su un personaggio con questo disturbo e su come influisce sulla loro vita quotidiana e sulle loro relazioni.

Ecco di più sullo show!

Data di uscita di Moon Knight

Cavaliere della Luna debutterà mercoledì 30 marzo su Disney+. La serie di sei episodi uscirà settimanalmente sullo streamer.

Cast di Moon Knight

Oscar Isaac nel ruolo di Steven Grant/Marc Spector

Ethan Hawke (ruolo non divulgato)

Gaspard Ulliel nel ruolo di Anton Mogart

May Calamawy (ruolo non divulgato)

Sinossi di Moon Knight

La sinossi ufficiale su comicbook.com:

La serie segue Steven Grant, un mite impiegato di un negozio di articoli da regalo, che viene afflitto da blackout e ricordi di un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e condivide un corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc convergono su di loro, devono navigare nelle loro complesse identità mentre sono immersi in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

Trailer di Moon Knight

Guarda il trailer della serie qui sotto:

Per ulteriori informazioni su ciò che arriverà su Disney+, dai un’occhiata alla nostra categoria per lo streamer dove puoi trovare le ultime notizie e informazioni sui suoi programmi e film.