Data di uscita, cast, sinossi e trailer di The Quest

Hai mai desiderato di essere trasportato in una terra fantastica piena di nuovi panorami, nuove regole e una nuova avventura? Se lo hai fatto, allora la prossima serie Disney+ La ricerca è un titolo perfetto per te perché, in questa serie, vediamo cosa accadrebbe quando gli adolescenti amanti della fantasia avranno la possibilità di lasciarsi alle spalle le loro vecchie vite ed entrare in un mondo sconosciuto.

C’è molta più magia da dove proviene perché questa serie è destinata a portarti un’esperienza incantevole che non puoi ottenere da nessun’altra parte. Cosa c’è esattamente in serbo per Disney+ La ricerca? Scopri di seguito.

La data di uscita di Quest

La ricerca debutterà ufficialmente mercoledì 11 maggio alle 00:01 PT/3:01 ET solo su Disney+. Oltre alla data di uscita, viene confermato che il titolo avrà un totale di otto episodi, ciascuno con una durata inferiore a un’ora.

Il cast di Quest

La serie del 2022 vede protagonisti un gruppo di coraggiosi sfidanti di cui sei destinato a diventare grandi fan, soprattutto perché sicuramente sanno il fatto loro quando si tratta di nuove avventure.

Il cast di La ricerca caratteristiche:

Emily Gateley nel ruolo di Mila

Elliott Ross nel ruolo del principe Cederic

Braeden De La Garza nel ruolo del principe Emmett

Harry Aspinwall nel ruolo di Dravus

Jarod Lindsey nel ruolo di Ramus

Racquel Jean-Louis nel ruolo della principessa Adaline

Mel Mehrabian nel ruolo della Maga Tavora

Kerwin Thompson nel ruolo del re Sila

Nandi Chapman nel ruolo di Talmuh

Louise Lagana nel ruolo di Karu

Sajel Oh come Sola

Frederic Winkler nel ruolo del generale Kane

Dane DiLiegro nel ruolo del Dragior

Mark Ordesky, David Collins, Michael Williams, Rob Eric e Jane Fleming sono i produttori esecutivi del titolo. Secondo Deadline, Fleming e Ordesky hanno detto questo sul loro ultimo progetto:

Stiamo facendo qualcosa di magico che non è mai stato fatto a questo livello. Prendiamo persone reali e le inseriamo in una storia di fantasia completamente realizzata, concepita e costruita da artigiani incredibili in ogni reparto. È un viaggio da eroe coinvolgente e reale per questi otto adolescenti normali, che si trasformano davanti ai tuoi occhi. È una nuova entusiasmante forma di narrazione.

Curiosi di saperne di più su questa “nuova entusiasmante forma di narrazione”? Continua a leggere per scoprire cosa ti accadrà esattamente il prossimo mese!

La sinossi di Quest

Otto adolescenti hanno il compito di riparare il sacro legame tra The Fate ed Everalm, il regno magico in cui devono svolgere i propri compiti. Con otto individui vengono otto modi diversi per raggiungere questo obiettivo. Questi sfidanti hanno molto da imparare l’uno dall’altro, ma con la chiamata del destino e il tempo che sta per scadere, saranno in grado di adempiere la profezia?

Maggiori informazioni sulla sinossi ufficiale tramite Disney+ qui:

The Quest è una rivoluzionaria serie di competizioni ibride coinvolgenti che catapulta otto adolescenti nella vita reale (Paladins) nel fantastico mondo immaginario di Everealm, dove devono salvare un regno adempiendo un’antica profezia. Durante la serie di otto episodi, questi eroi sono immersi in un mondo fantastico che prende vita completo di castello, reali, destini eterei, tutte le forme di creature mistiche e una strega intenta alla distruzione e al potere.

Il trailer di La ricerca

Un viaggio spettacolare merita solo un primo sguardo altrettanto spettacolare.

Guarda il trailer ufficiale di La ricerca sotto.

Non dimenticare di assistere alla premiere di La ricerca in onda mercoledì 11 maggio solo su Disney+!