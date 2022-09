Data di uscita, cast, sinossi e altro di Inside Out 2

Disney•Pixar’s Inside Out 2 (Disney/Pixar) RABBIA, DISGUSTO, GIOIA, PAURA, TRISTEZZA

Le emozioni preferite di tutti torneranno presto sul grande schermo con l’annuncio della Disney D23 Dentro e fuori 2 arriverà sui grandi schermi nei prossimi anni.

di Pixar Alla rovescia uscito nel 2015 e ha seguito le emozioni di una giovane ragazza durante la sua vita quotidiana. Il cast includeva Amy Poehler come Joy, Phyllis Smith come Sadness, Bill Hader come Fear, Mindy Kaling come Disgust e Lewis Black come Anger.

Diretto da Pete Docter Alla rovescia che ha vinto l’Oscar quell’anno per il miglior film d’animazione. Ora, il film sta aspettando un ritorno con quello che sicuramente sarà uno dei più grandi sequel che la Pixar ha rilasciato da un po’ di tempo.

Dentro e fuori 2 data di rilascio

Al momento, la data di uscita non è confermata Dentro e fuori 2. Tuttavia, Amy Poehler ha annunciato che sarebbe uscito durante l’estate del 2024. Quindi i fan non dovranno aspettare molto prima di vedere le loro emozioni animate preferite sullo schermo.

Il cast di Inside Out 2

Quanto a quali emozioni torneranno Dentro e fuori 2, al momento l’unico membro confermato del cast è Amy Poehler, e sembra che alcune emozioni precedenti potrebbero non tornare affatto. Si dice che Mindy Kaling e Bill Hader non tornino rispettivamente ai loro ruoli Disgust e Fear.

Anche se il resto del cast non è stato annunciato, con Poehler che annuncia che verranno introdotte nuove emozioni, forse avremo un nuovo cast principalmente per questo.

Sinossi di Inside Out 2

Il seguito di Alla rovescia seguirà ancora una volta Riley, questa volta mentre affronta la vita da adolescente. Questa dovrebbe essere un’opportunità unica per incontrare nuove emozioni e costruire sulla storia preferita dai fan Alla rovescia introdotto.

Ci vorranno probabilmente da alcuni mesi a un anno prima di poter vedere un’anteprima di questo film, ma saremo alla ricerca di ulteriori notizie che ruotano attorno Dentro e fuori 2!