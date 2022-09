Data di uscita, cast, sinossi e altro di Il Re Leone

IL RE LEONE – Con le voci di James Earl Jones nei panni di Mufasa e JD McCrary nei panni del giovane Simba, “Il Re Leone” della Disney è diretto da Jon Favreau. Al cinema dal 29 luglio 2019…© 2019 Disney Enterprises, Inc. Tutti i diritti riservati.

Data di uscita del remake live-action di Biancaneve, cast, sinossi e altro di Cody Schultz

Se non sei nel giro, c’è un altro film in uscita Il Re Leone franchise e potrebbe arrivare nei cinema prima di quanto pensi. La maggior parte delle persone lo sa Il Re Leone (2019), pur avendo già un pubblico a causa della popolarità del film tradizionalmente animato del 1994 che ha generato una sfilza di altri film e una serie televisiva, è stato aspramente criticato perché non si trattava di un remake colpo per colpo dell’originale .

Anche se questa è diventata una preoccupazione sia per il pubblico che per la critica, il film è balzato in vetta ed è diventato il film d’animazione con il maggior incasso battendo l’allora leader Congelato e ha incassato oltre 1,6 miliardi di dollari a livello internazionale al botteghino.

Così ci porta ai giorni nostri, dove un film prequel, giustamente intitolato Mufasa: Il Re Leone presto arriverà al cinema.

Mufasa: La data di uscita del Re Leone

Dopo molte speculazioni, il film è stato anticipato alla conferenza Disney D23 dove è stato confermato che la data di uscita di Mufasa: Il Re Leone è fissata per il 5 luglio 2024 con Barry Jenkins (Chiaro di luna) allegato alla regia.

Sinossi di Mufasa: Il Re Leone

Il film sarà raccontato in due linee temporali con Billy Eichner e Seth Rogen che torneranno rispettivamente nei panni di Timon e Pumbaa per raccontare la storia di Mufasa a un nuovo cucciolo di leone mentre il pubblico assisterà alla sua ascesa alla regalità. Non è stato annunciato molto altro riguardo alla trama del film, ma non commettere errori, siamo tenuti a imparare alcune informazioni in più su cosa puoi aspettarti prima di andare al cinema.

Mufasa: Il cast del Re Leone

Il pubblico sarà felice di sapere che i personaggi presenti nel primo film live-action riprenderanno i loro ruoli per questo film in uscita, tra cui:

Seth Rogan nel ruolo di Pumbaa

Billy Eichner nel ruolo di Timone

John Kani come Rafiki

Kelvin Harrison Jr. nel ruolo di Cicatrice

Aaron Pierre come Mufasa

Altri personaggi, se ce ne sono, dovrebbero essere annunciati presto.

