A che data e ora uscirà l’episodio 3 della settima stagione del sempre popolare talk show indiano Koffee with Karan per lo streaming OTT?

L’episodio della scorsa settimana di Koffee with Karan ha visto un altro incontro con due delle più grandi star dell’industria dell’intrattenimento indiana, Sara Ali Khan e Janhvi Kapoor.

Ora, mentre i fan di tutto il mondo digeriscono gli ultimi pettegolezzi e tendenze, molti guardano avanti alla terza puntata della settima stagione della serie di successo.

Quindi, quale data e ora uscirà Koffee with Karan stagione 7 episodio 3 per lo streaming OTT e quanto guadagna effettivamente Karan Johar per episodio?

Koffee with Karan stagione 7 episodio 3: data e ora di uscita

L’episodio 3 della stagione 7 di Koffee with Karan sarà presentato in anteprima in tutto il mondo tramite la piattaforma di streaming Disney Plus Hotstar giovedì 21 luglio.

I due ospiti che appariranno nell’episodio 3 della stagione 7 sono Akshay Kumar e Samantha Ruth Prabhu, con il teaser trailer ufficiale con la didascalia dell’anteprima: “Non vediamo l’ora di vedere questa coppia stravagante fare squadra sul divano di Koffee!”

Come confermato dalla pagina di streaming della serie su Hotstar, l’ultimo episodio di Koffee with Karan stagione 7 sarà disponibile per la visione online alle 19:00 IST e dai seguenti orari internazionali:

Ora del Pacifico – 6:30

Ora orientale – 9:30

Ora britannica – 14:30

Ora europea – 15:30

Ora del Pakistan – 18:30

Ora dell’India: 19:00

Ora delle Filippine – 21:30

Ora centrale dell’Australia – 23:00

Disney Plus Hotstar offre attualmente i seguenti abbonamenti che consentiranno l’accesso a Koffee with Karan stagione 7 episodio 3 al suo rilascio giovedì 21 luglio:

Premium – Rs 1499 all’anno, contenuto senza pubblicità su quattro dispositivi

Super – Rs 899 all’anno, contenuto supportato da pubblicità su due dispositivi

Mobile: Rs 499 all’anno, contenuto supportato da pubblicità su un dispositivo mobile o tablet

Ci sono anche diverse offerte per l’abbonamento Mobile, tra cui Rs 49 per un solo mese e Rs 199 per un abbonamento di sei mesi.

Rivelate le tariffe per Koffee con la funzione Karan

Koffee with Karan è probabilmente il più grande programma di chat per l’intrattenimento indiano moderno e i contenuti delle celebrità, ma quanto guadagna Karan Johar per episodio?

Bene, non sorprende che né Disney né Johar abbiano confermato pubblicamente quanti soldi si guadagnano per episodio. Tuttavia, Pinkvilla e India TV News hanno entrambi riferito che Johar sta addebitando tra Rs 2 e 3 crore per funzione.

Ciò significa che in una probabile settima trasmissione di 20-22 episodi, l’ospite del chat show guadagnerà da qualche parte tra Rs 40 e Rs 44 crore durante la stagione in corso.

“Il Koffee Hamper – Secondo quanto riferito, il ‘Koffee Hamper’ vinto dalle celebrità nello show vale INR 5-10 Lakh. Include caffè tostato personalizzato, caffettiera francese, tazza Koffee, brownies, altoparlanti Bluetooth, iPhone, buoni per decorazioni per la casa, saponi fatti a mano, prodotti per la cura della pelle, cioccolatini. – Bollywood Binge, via Pinkvilla.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

