Data di rilascio, ora e anteprima esplorate

A che data e ora uscirà l’episodio 11 del dramma coreano “Snowdrop” in tutto il mondo, anche un trailer di anteprima ufficiale è stato condiviso da JTBC?

Gennaio è destinato a essere un mese importante per i fan dei fantastici drammi coreani.

Non solo i fan non vedono l’ora che arrivi il finale di “Our Beloved Summer”, ma molti si stanno anche preparando per la serie di zombi Netflix “All of Us Are Dead”.

Tuttavia, il più grande K-drama in corso per i fan internazionali rimane Snowdrop, l’emozionante serie di Yoo Hyun-mi e Ko Hyun-tak.

Quindi, quando usciranno online i prossimi episodi (il numero 11 della serie) e JTBC ha condiviso un’anteprima ufficiale per il prossimo capitolo della storia di Snowdrop?

Trailer del teaser PV del dramma Snowdrop

BridTV

6521

Trailer del teaser PV del dramma Snowdrop

897568

897568

centro

13872

Data e ora di uscita dell’episodio 11 di Snowdrop

Al momento in cui scrivo, l’episodio 11 di Snowdrop dovrebbe essere presentato in anteprima in tutto il mondo domenica 16 gennaio o lunedì 17 gennaio a seconda della posizione internazionale.

I nuovi episodi della serie coreana di successo vanno in onda per la prima volta su JTBC alle 22:30 KST, prima di arrivare su alcune versioni internazionali di Disney Plus a partire dalle 00:10 KST (10:10 EST/15:10 GMT).

Tuttavia, i fan dovrebbero notare che gli episodi precedenti hanno subito un leggero ritardo su alcune versioni internazionali selezionate di Disney Plus.

Sulla base del rilascio degli episodi precedenti, il nuovo contenuto di Snowdrop è stato disponibile sulla maggior parte delle versioni Disney Plus dalle 00:20 KST (10:20 EST/15:20 GMT.

Quindi, se l’episodio non è disponibile sulla tua versione della piattaforma di streaming all’ora descritta, niente panico e ricontrolla tra qualche minuto.

Impossibile caricare questo contenuto

episodio 10, ti meriti un grande applauso. la trama diventa sempre più pazza e pazza. tutte le nostre previsioni erano sbagliate ma ci è stato dato qualcos’altro che ci ha lasciato del tutto a bocca aperta. a tutto il team di produzione. grazie per aver combattuto per bucaneve 🤍#SnowdropEp10 pic.twitter.com/RPXosYnt2U — Kei (@jisooulights) 15 gennaio 2022

Anteprima ufficiale condivisa online…

Ieri sera, dopo la trasmissione dell’episodio 10, JTBC ha condiviso il trailer ufficiale dell’anteprima dell’episodio 11 di Snowdrop – vedi sotto.

Il nuovo episodio si intitolerà “You Must Survive” e presenta la seguente sinossi, tradotta dall’originale giapponese:

“Soo-ho (Jung Hae-in) affronta finalmente la brutale verità che circonda il gioco degli ostaggi e si unisce al nemico di ieri Lee Kang-moo (Jang Seung-jo) per sottomettere Cheong-ya (Yoo In-na). Mentre Soo-ho (Jung Hae-in) e Young-ro (Ji-soo) aprono la porta dei loro cuori e si confortano a vicenda, Chung-ya (Yoo In-na) cerca un’occasione per sottomettere Soo-ho (Jeong Hae -in)…” – Sinossi dell’episodio 11, tramite JTBC Drama YouTube.

Come è stato valutato Snowdrop dai fan?

Snowdrop ha avuto un’accoglienza piuttosto insolita con i fan, essendo ampiamente ignorato in Corea del Sud a seguito delle polemiche ma costantemente in tendenza con i fan di tutto il mondo.

Secondo i dati di AGB Nielsen, gli episodi 8 e 9 di Snowdrop si sono classificati come il 13° e l’8° spettacolo più visto nel suo blocco di programmazione. Sebbene questo mostri un leggero aumento del numero di spettatori, la serie continua a segnare solo un pubblico nazionale medio di circa 700.000 persone.

Sfortunatamente, l’episodio 10 ha mostrato un altro calo del pubblico nazionale, scendendo a solo il 2,57% del pubblico nazionale.

Tuttavia, la serie ha ricevuto una reazione molto più positiva dai fan al di fuori della Corea del Sud, facendo regolarmente tendenza su varie piattaforme di social media ed essendo il “discorso della città” sui siti Web basati sugli utenti.

Al momento in cui scrivo, Snowdrop sta ottenendo un punteggio eccezionale del 91% su AsianWiki, 8,7/10 su MyDramaList e 8,9/10 su IMDB, dimostrando quanto sia ampia la disparità tra il successo nazionale e internazionale per la serie.

Impossibile caricare questo contenuto

Valutazioni Snowdrop in ogni episodio secondo Nielsen Korea (a livello nazionale). Ep. 1: 2,9% Ep. 2: 3,8% Ep. 3: 1,8% Ep. 4: 1,6% Ep. 5: 2,7% Ep. 6: 1,9% Ep. 7: 3,2% Ep. 8: 2,5% Ep. 9: 3,0% Ep. 10: 2,6%#SeolganghwaBlackpink Jisoo #Blackpink #Jisoo #JISOO @BLACKPINK — EUN YOUNGRO CHARTS (@ChartsJisoo) 15 gennaio 2022

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, Chi è l’assassino in Scream 2022 e quali personaggi muoiono nel film?