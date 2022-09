Data di rilascio elementare, cast vocale, sinossi e altro ancora

Durante D23 Expo abbiamo avuto modo di saperne un po’ di più Elementareun film d’animazione in uscita che racconta la classica storia di amanti proibiti disposti ad affrontare tutte le difficoltà per stare insieme.

Non solo abbiamo avuto modo di dare una sbirciatina a ciò che accadrà, inclusa l’estetica del film, le personalità dei personaggi e la trama generale di questo film d’animazione Pixar, ma abbiamo anche saputo quando esattamente puoi aspettarti che questo titolo goccia nei teatri. Certo, sarebbe assolutamente al nostro fianco non condividere con voi questa entusiasmante notizia!

Continua a leggere per scoprire tutto ciò che sappiamo finora Elementare.

Data di rilascio elementare

Prendi i tuoi calendari, telefoni o qualsiasi cosa ti serva per annotarlo elementale si dirigerà ufficialmente venerdì 16 giugno 2023 in un teatro vicino a te. Il film probabilmente atterrerà su Disney+ una volta che uscirà dai cinema.

Cast vocale elementare

La metà di esso stella Leah Lewis darà la voce al personaggio principale, Ember, mentre Archivio 81 l’attore Mamoudou Athie sarà al suo fianco nei panni di Wade.

Il resto del cast vocale sarà annunciato in un secondo momento, ma per fortuna non dobbiamo aspettare troppo a lungo per rivolgere a Peter Sohn uno speciale shout out, dato che questo talentuoso creativo (che ha lavorato su Alla ricerca di Nemo, Lucae simili) funge da regista per questo titolo. Certo, siamo in buone mani.

Sinossi degli elementi

Come menzionato in precedenza, Elementare segue la storia di due individui che, a prima vista, sono agli antipodi che non dovrebbero stare insieme.

Ember è una fiamma che si comporta con il massimo rispetto e dignità, mentre Wade, proprio come il suo elemento acqua, è un ragazzo spensierato e fortunato che cavalca qualunque onda la vita gli getti addosso. Eppure, insieme, imparano che le loro varie differenze fisiche non possono competere con quanto siano simili le loro anime.

Già incuriosito? Allora siamo sicuri che questa chiave artistica ufficiale del film ti farà eccitare ancora di più. Dai un’occhiata qui sotto.

Con l’avvicinarsi del nuovo anno, siamo sicuri di saperne di più su questo fantastico film Pixar, quindi assicurati di controllare di nuovo con Hidden Remote per ulteriori aggiornamenti su Elementare.