In che data uscirà Koffee with Karan, episodio 4 della stagione 7, su Disney Plus Hotstar e quali sono stati i momenti migliori dell’episodio 3?

Il giovedì può spesso sembrare un ostacolo come un altro giorno di scuola o di lavoro mentre il fine settimana si avvicina.

Per fortuna, Karan Johar è qui per rallegrare i nostri giovedì sera ogni settimana con nuovi episodi di gossip, giochi e tutto ciò che riguarda Koffee.

Quindi, a che data e ora uscirà Koffee with Karan stagione 7 episodio 4 per lo streaming OTT, chi sono gli ospiti in programma e quali sono stati i nostri momenti preferiti dell’ep 3?

L’episodio 4 della stagione 7 di Koffee with Karan uscirà in tutto il mondo giovedì 28 luglio.

“Immergiti negli scoop con Karan Johar mentre torna con le nostre celebrità preferite per esplorare cosa si sta preparando a B-town.” – Disney Plus Hotstar.

Disney Plus Hotstar ha confermato che ogni nuovo episodio della settima stagione della serie di successo uscirà per lo streaming online alle 19:00 ora solare dell’India:

Ora del Pacifico – 6:30

Ora orientale – 9:30

Ora britannica – 14:30

Ora europea – 15:30

Ora del Pakistan – 18:30

Ora dell’India: 19:00

Ora delle Filippine – 21:30

Ora centrale dell’Australia – 23:00

Se non conosci Disney Plus Hotstar, puoi usufruire di diversi modelli di abbonamento che garantiranno l’accesso alla serie Koffee with Karan. Questi includono un piano Premium per Rs 1499 all’anno (senza pubblicità), Super piano per Rs 899 all’anno (supportato da pubblicità) e Mobile per Rs 499 all’anno (senza pubblicità) – con un piano di pagamento mobile aggiuntivo per Rs 49 e piani Rs 199 rispettivamente per uno e sei mesi.

Chi sono i prossimi ospiti di Koffee con Karan S7?

I prossimi due ospiti di Koffee with Karan stagione 7, ambientata nell’episodio 4, non sono stati ancora rivelati pubblicamente né da Karan Johar né dalla piattaforma Disney Plus Hotstar.

Tuttavia, i fan possono aspettarsi che il set scintillante sia abbellito da Vijay Deverakonda e Ananya Pandey, come riportato dal JanBharat Times.

I duetti rimanenti presenti nei trailer originali del teaser che devono ancora essere presenti in Koffee with Karan stagione 7 sono:

Anil Kapoor e Varun Dhawan

Shahid Kapoor e Kiara Advani

Ananya Panday e Vijay Deverakonda

Tiger Shroff e Kriti Sanon

La buona notizia è che Hotstar probabilmente condividerà un trailer ufficiale nei prossimi giorni per l’episodio 4 della stagione 7, quindi i prossimi due ospiti saranno confermati prima che la prossima puntata venga presentata in anteprima online.

I pezzi migliori del sit down della scorsa settimana

L’episodio 3 della settima stagione si è aperto con un’introduzione drammatica quando Akshay ha portato Samantha nel chat show impostato per il suo debutto a Koffee con Karan, con Akshay che ha notato “Le ho chiesto se dovevo portarla, ha detto sì, facciamolo e poi, c’è stato un zooop!”

Samantha Ruth Prabhu rivelerebbe quindi come la sua base di fan sia influenzata dalla sua vita personale. Rispondendo a una domanda sul trolling dopo la separazione dal suo ex marito, Samantha ha detto: “Ho scelto quella strada, ho scelto di essere trasparente, ho scelto di rivelare molto della mia vita. Quando è avvenuta la separazione, non potevo essere arrabbiato perché hanno investito nella mia vita ed era mia responsabilità avere delle risposte”.

A parte un errore esilarante su “Fillers”, Akshay ha anche rivelato che Ranveer Singh sarebbe stato in cima alla lista degli invitati per una festa privata “perché verrà e intratterrà tutti”.

Akshay avrebbe anche notato come se Chris Rock avesse fatto una battuta su Tina, “pagherebbe il suo funerale perché lei lo ucciderà”.

Di Tom Llewellyn

