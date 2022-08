Dan Trachtenberg ha in programma il sequel di Prey su Hulu?

Per molti fan del franchise di Predator, Prey sarà il film che stavano aspettando da anni. Decenni anche.

Facendo un viaggio nella memoria, il 1987 ha visto l’uscita di un piccolo film intitolato Predator con Arnold Schwarzenegger. Diretto da John McTiernan, questo mash-up fantascientifico d’azione ha contrapposto un gruppo di uomini forti armati di armi a una minaccia aliena sconosciuta.

È passato alla storia come uno dei monumenti cinematografici più iconici degli anni ’80. D’altra parte, essenzialmente tutti i sequel e gli spin-off con il personaggio sono stati divisivi. Dopo due spin-off di AvP e altre tre puntate nella serie principale più tardi, siamo arrivati ​​a Prey.

C’è stato a lungo il potenziale per un prequel di Predator ed è esattamente ciò che offre Dan Trachtenberg, riportando il pubblico al 1719 e il franchise stesso alle sue radici.

Da quando è stato presentato su Hulu e Disney+ venerdì 5 agosto, i pensieri si sono rapidamente rivolti al potenziale di Prey 2. Quindi, il regista ha in programma un sequel di Prey?

Dan Trachtenberg ha in programma il sequel di Prey On Hulu?

Sì, il regista americano ha recentemente aperto a Time Out il potenziale per un sequel di Hulu Prey, rivelando di avere già molte idee:

“Ci sono molte idee eccitanti per quello che potrebbe essere il prossimo passo per il franchise. Le cose che più mi eccitano sono le oscillazioni più audaci e penso che ci sia spazio per fare altre cose che non sono state fatte prima”.

Sebbene Dan sia stato esplicito sulle idee per portare avanti il ​​franchise, un sequel non è stato ufficialmente autorizzato o confermato da 20th Century Studios. Tuttavia, è probabilmente ancora all’inizio e la performance del film sarà probabilmente misurata su Hulu e Disney+ prima che venga determinata la decisione di iniziare a lavorare su di più.

Dato che Prey è il settimo film della serie Predator, tuttavia, prevediamo che ne seguiranno altri, soprattutto considerando la reazione positiva della critica e del pubblico generale al prequel.

ATTENZIONE: AVANTI SPOILER PRINCIPALI

Come è impostato Prey 2?

Alla fine del film, Naru (interpretata da Amber Midthunder) usa la tecnologia del Predator contro di esso e lo uccide.

Ritorna alla sua tribù con la testa mozzata del Predator ed è finalmente celebrata come una cacciatrice dal suo popolo. Tuttavia, li informa che devono muoversi rapidamente poiché c’è ancora una minaccia incombente nelle vicinanze.

Ovviamente, potrebbe riferirsi ai cacciatori di pellicce francesi che ha incontrato all’inizio del film. Ne ha abbattuti alcuni e così ha fatto il Predator, ma c’è sempre la possibilità che sappia che ce ne sono di più e ha già stabilito che sono ostili.

D’altra parte, potrebbe credere che questo Predator non sia l’ultimo di loro. In effetti, Dan Trachtenberg ha detto a SFX Magzine [per Bloody Disgusting] che “la creatura Predator in questo, questa è la prima volta che viaggia sulla Terra”. Poiché è ambientato prima del film del 1987, sappiamo che la specie torna a cacciare.

La pistola stuzzica più in arrivo

Tuttavia, il modo migliore per creare un sequel è attraverso la pistola

Naru riceve una pistola da uno dei commercianti francesi che porta il nome Raphael Adolini e la data 1715 su di essa.

Questa è la stessa pistola che il tenente di Danny Glover Mike Harrigan ha ricevuto alla fine di Predator 2 da Predators. Ciò solleva la questione di come gli alieni l’abbiano recuperato dalla tribù Comanche, suggerendo probabilmente che più Predator tornino ad affrontarli dopo che uno dei loro è stato ucciso.

Prey è in streaming esclusivamente su Hulu e Disney+.

