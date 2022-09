DA VEDERE: The Sizzle Reel per “American Born Chinese” della Disney

Il primo look per la serie American Born Chinese di Daniel Destin Cretton è stato appena svelato sotto forma di bobina sfrigolante al D23.

Puoi verificarlo di seguito:

Due mondi. Un’avventura epica. #AmericanBornChinese arriverà presto su #DisneyPlus. 💥 #D23Expo https://t.co/JGzEKQDDkf

Basato sull’omonima graphic novel di Gene Luen Yang, il Cinese nato in America racconta la storia di tre personaggi apparentemente non imparentati: Jin Wang, che si trasferisce in un nuovo quartiere con la sua famiglia solo per scoprire di essere l’unico studente cinese-americano nella sua nuova scuola; il potente Re Scimmia, soggetto di una delle più antiche e grandi favole cinesi; e Chin-Kee, una personificazione dell’ultimo stereotipo negativo cinese, che sta rovinando la vita di suo cugino Danny con le sue visite annuali. Le loro vite e storie si uniscono in una svolta inaspettata in questa favola moderna ricca di azione. Cinese nato in America è una corsa incredibile, fino al climax sorprendente.

La serie di commedie d’azione è stata scritta da Gli hamburger di Bob il produttore esecutivo Kelvin Yu e suo fratello, Charles Yu (Mondo occidentale), la serie è prodotta da Melvin Mar e Jake Kasdan (Doogie Kamealoha, MD). Asher Goldstein (Solo Misericordia) e Gene Luen Yang sono anche produttori esecutivi. Kelvin Yu è lo showrunner della serie. Il casting per il progetto è iniziato con annunci nelle prossime settimane.

Cinese nato in America è il vincitore del Michael L. Printz Award 2007, un finalista del National Book Award 2006 per la letteratura per giovani, il vincitore dell’Eisner Award 2007 per il miglior album grafico: Nuovo, un candidato all’Eisner Award per il miglior colore, un miglior Bank Street 2007 Libro per bambini dell’anno, e a New York Times Best seller. Gene Luen Yang è stato il quinto ambasciatore nazionale per la letteratura giovanile ed è un MacArthur Fellow, un destinatario di quella che è popolarmente conosciuta come la borsa di studio “Genius” di MacArthur.

Informazioni sull’autore del post

Imparentato

Continua a leggere