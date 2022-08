Criminal Minds è su Disney Plus? (Dove guardare in streaming Criminal Minds 2022)

Criminal Minds — Foto: Miglior Screen Grab disponibile/CBS — Acquisita tramite CBS Press Express

Non importa se ti stai preparando per il tuo primo orologio o se stai cercando di rivisitare di nuovo la serie, non c’è mai un brutto momento per tuffarti nel dramma poliziesco di lunga data della CBS Menti criminali.

Per 15 stagioni, gli spettatori hanno seguito l’FBI Behavioral Analysis Unit (BAU), un gruppo d’élite di profiler che analizzano i serial killer più pericolosi della nazione e i singoli crimini efferati nel tentativo di anticipare le loro prossime mosse e porre fine alla loro serie di crimini prima che può fare più male.

La serie è stata per anni un punto fermo della CBS e continua a essere scoperta da nuovi fan alla ricerca di qualcosa di nuovo da guardare. E con 15 stagioni e più di 300 episodi, la serie è perfetta per chi cerca uno spettacolo in cui lanciarsi a lungo termine.

Criminal Minds è in streaming su Disney+?

Se sei seduto a guardare Menti criminali, non troverai la serie su Disney+. Sebbene Disney+ sia la patria di diverse serie straordinarie, il dramma veterano della CBS non è attualmente nel catalogo di spettacoli in streaming sulla piattaforma negli Stati Uniti.

Per quanto deludente possa essere per coloro che cercano di abbuffarsi della serie tramite Disney+, ci sono alcune notizie alimentari per i fan che sperano di trasmettere la serie in streaming!

Dove guardare in streaming Criminal Minds (2022)

Anche se non sarai in grado di trasmettere in streaming Menti criminali su Disney+, puoi trasmettere la serie in streaming online senza dover spendere una follia per acquistare la serie in DVD o in digitale. Attualmente, tutte e 15 le stagioni di Menti criminali sono disponibili per lo streaming su Paramount+, che presto diventerà anche la sede del riavvio dello show.

Se speri di iniziare a guardare Menti criminali o guardando di nuovo la serie dall’inizio, puoi trasmettere in streaming tutte le stagioni tramite Paramount+. Per fare ciò, avrai bisogno di un abbonamento Paramount+ attivo poiché la serie non è disponibile per lo streaming gratuito tramite il servizio.