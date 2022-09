Criminal Justice stagione 3 episodio 4 data di uscita, ora per la serie guidata da Tripathi

A che data e ora uscirà l’episodio 4 della stagione 3 della serie Criminal Justice di Pankaj Tripathi per lo streaming OTT tramite Disney Plus Hotstar?

I fine settimana sono senza dubbio il momento migliore per aggiornarsi sull’ultima serie TV di successo mentre ti rilassi dopo una dura settimana di lavoro o di scuola.

Mentre Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere dominerà i titoli dei giornali mentre ci avviciniamo al fine settimana, probabilmente la terza uscita televisiva più grande di questa settimana (dopo anche House of the Dragon) è Criminal Justice.

L’iconico remake indiano della serie britannica è alla sua terza stagione tesa, ma a che data e ora uscirà l’episodio 4 della terza stagione della serie Criminal Justice su Disney Plus Hotstar?

Il lancio dell’episodio 4 della terza stagione di Criminal Justice è previsto per lo streaming OTT tramite il servizio Disney Plus Hotstar venerdì 9 settembre.

Sebbene un orario di uscita specifico per i nuovi episodi non sia stato condiviso pubblicamente né dal gigante dello streaming né dagli showrunner di Criminal Justice, i tre episodi precedenti sono diventati disponibili per la visione online dalle 00:00 IST.

Per i fan internazionali, nuovi episodi in uscita dai seguenti orari:

Pacific Time – 11:30 (8 settembre)

Ora orientale – 13:30 (8 settembre)

British Time – 19:30 (8 settembre)

Ora europea – 20:30 (8 settembre)

Ora del Pakistan – 23:30 (8 settembre)

Ora dell’India – 00:00 (9 settembre)

Ora delle Filippine – 2:30 (9 settembre)

Australia Central Time – 04:00 (9 settembre)

Disney Plus Hotstar è disponibile a partire da Rs 49 al mese per un abbonamento solo mobile, con offerte aggiuntive per Rs 199 per sei mesi e Rs 499 per 12 mesi.

C’è anche un’opzione di abbonamento Super che fornisce l’accesso a Disney Plus Hotstar su due dispositivi per Rs 899 all’anno. Infine, c’è un’opzione Premium che include lo streaming simultaneo su quattro dispositivi al prezzo di Rs 1499 all’anno.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro @DisneyPlusHS La tua politica di condivisione dell’episodio della terza stagione di giustizia penale settimana dopo settimana non va bene. Le persone non sembreranno eccitate per gli episodi Questa è la peggiore idea che abbia mai visto in vita mia — Krishna (@RAHULBH01270057) 1 settembre 2022

Visualizza Tweet

Il team di produzione condivide ciò che rende speciale Criminal Justice 3

In una recente intervista con BolNews, l’attore protagonista Pankaj Tripathi ha spiegato cosa significa ottenere recensioni fantastiche per Criminal Justice.

Ha riconosciuto che “questo è ciò che è recitare” e che il team “non aveva queste piccole sfumature in passato, ma ora le abbiamo”.

“Le persone hanno lenti microscopiche e le persone notano il più piccolo dei gesti. Le piccole cose non sono state notate prima, quindi si è continuato a esagerare eccessivamente le cose in passato. Se guardi ai drammi giudiziari del cinema indiano e guardi a Criminal Justice, troverai molte differenze. Questo spettacolo è drammatico oltre che reale”. – Pankaj Tripathi, tramite BolNews.

Il creatore Rohan Sippy aggiungerebbe poi come “Gli sceneggiatori, i produttori e noi come registi e attori dobbiamo essere sulla stessa pagina, per aggiungere unicità alla serie drammatica in aula”.

Sippy ha poi condiviso come “Ti colleghi davvero a Madhav attraverso il suo senso dell’umorismo e, grazie a questo, ti godi lo spettacolo molto di più. Quando sentiamo che una scena può essere improvvisata aggiungendo una battuta qua e là, il lavoro diventa molto più eccitante”.

“Avere quella fiducia che il personaggio dello show non sta cambiando ma viene solo migliorato, lo rende ancora più accattivante e accessibile, mantenendo intatta la serietà del caso. È un processo divertente per trovare il giusto equilibrio. Non puoi farcela se non hai attori meravigliosi che possono capirlo”. – Rohan Sippy, tramite BolNews.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Stavo aspettando con impazienza la terza stagione di Criminal Justice. I due episodi usciti su Disney+ Hotstar sono fantastici. Pankaj Tripathi ce l’ha fatta. Ma sono molto deluso. Non vediamo l’ora dei prossimi episodi per una lunga settimana. Ed è anche per un episodio. Cattivo marketing. — Suvam Biswas (শুভম বিশ্বাস) (@suvambiswas_) 30 agosto 2022

Visualizza Tweet

Lavorare con le superstar non è stato perso su Mukherjee

La svastica Mukherjee ha probabilmente la performance straordinaria nella stagione 3 di Criminal Justice e la possibilità di lavorare a uno spettacolo così iconico in quanto questo non è stato sprecato per la stella nascente.

Alla domanda su come si è evoluto lo spettacolo nelle sue tre stagioni in un’intervista con FirstPost, Mukherjee ha notato come “Anche noi esseri umani ci evolviamo nel corso degli anni” e che “La squadra sta diventando più sicura e la sceneggiatura migliora ogni stagione.

“Anche, Giustizia criminale sta affrontando problemi diversi poiché la prima stagione aveva un protagonista maschile, la seconda aveva a che fare con le donne e ora abbiamo il processo giovanile, quindi è molto diverso l’uno dall’altro. Con ogni stagione, lo spettacolo sta migliorando, più grande e più forte”. – Svastica Mukherjee, tramite FirstPost.

Quando le è stato chiesto come stava lavorando con Tripathi, ha spiegato come “è stata un’esperienza di apprendimento enorme e ho imparato molto”. Tuttavia, ha poi rivelato una verità onesta sull’esibizione con stelle così grandi come Tripathi:

“Mi sono reso conto che i tuoi co-attori, grandi o piccoli che siano, in realtà non ti insegnano nulla, devi solo osservarli, come stanno davanti alla telecamera. Devi anche osservare i loro pensieri sui loro personaggi, i sottotitoli, è un processo ed ero molto concentrato nel vedere Pankaj Tripathi mentre si esibiva. Metà del mio cervello era concentrato sulla mia performance e l’altra metà sulla sua, anche durante le prove”. – Svastica Mukherjee, tramite FirstPost.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

Mostra tutto

In altre notizie, la data di uscita dell’episodio 4 della terza stagione di Criminal Justice, l’ora delle serie guidate da Tripathi