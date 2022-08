Credito a Carrie: Dawson afferma che Fisher l’ha guidata in Star Wars

Rosario ha detto che le sue interazioni con la leggendaria “Principessa Leia” l’hanno portata a The Saga…

A tutti noi manca Carrie Fisher. Veramente e profondamente. Ma l’influenza del leggendario attore rimane costante per alcuni nell’attuale universo di Star Wars, in particolare per l’attore dal vivo di “Ahsoka Tano” Rosario Dawson. Gli involucri Andi Ortiz, che copre Chicago Comic & Entertainment Expo (C2E2), ha riferito sul Ahsoka-portare le osservazioni di Dawson su Fisher durante la truffa dello scorso fine settimana.

STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI Rian Johnson e Carrie Fisher sul set Credito: David James/© 2017 Lucasfilm Ltd.

“Sai, la forza era forte con [Carrie]e quell’incontro mi ha spruzzato della polvere magica di fata perché sai, eccomi qui, di nuovo”, ha detto Dawson alla folla.

“Fallo solo un grido”, ha aggiunto Rosario. “Carrie, ti amiamo.”

Carrie ha incontrato Rosario

Fisher, una pietra miliare per molti fan di Star Wars, è diventato un vero mentore per l’aspirante Ahsoka durante le loro brevi interazioni a una convention di Chicago nel 2016. Dawson, che alla fine ha indossato i montral Togruta in live-action (unindosi ad Ashley Eckstein, che dà la voce a Tano nell’animazione), ha osservato attentamente come si comportava Fisher con i fan di Star Wars.

STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI Carrie Fisher è il generale Leia Organa e Oscar Isaac è Poe Dameron

“Abbiamo finito da tempo con la nostra firma, e la sua linea era intorno al centro congressi ed è rimasta, e ha firmato [for] tutti”, ha detto Il Mandaloriano Dawson del defunto Fisher, famoso soprattutto per il suo ritratto della principessa/generale Leia Organa.

“Era così divertente [person]”, ha spiegato Dawson di Fisher, scomparso nel dicembre 2016. “Semplicemente così dinamico, e proprio un personaggio del genere, ed era così brava con tutti, con il suo cagnolino [Gary].”

Un sogno diventato realtà

Per quanto riguarda lo stato di Dawson nell’attuale galassia di Star Wars, Rosario ha parlato con una certa incredulità sul suo stato attuale. Aggiungi il collegamento a Carrie e la fiaba si espande per il Ahsoka attore.

“Non stavo davvero sognando o immaginando da un giorno all’altro che sarei stata collegata a quell’intero universo”, ha detto di interpretare Ahsoka.

La serie Ahsoka dovrebbe debuttare provvisoriamente nel 2023.

