Cos’è il Disney Plus Day ed è gratuito?

Bambino, bambino, adolescente, adulto, non importa. La Disney incoraggia l’immaginazione a volare a qualsiasi età.

La casa di Topolino ha offerto alcuni dei classici per famiglie più amati di tutti i tempi, sia che si parli Bambi o più recenti sforzi Disney Pixar come Alla rovescia o Anima.

I fan sono rimasti entusiasti quando il servizio di streaming Disney Plus è stato annunciato per la prima volta e da allora è diventato una casa essenziale per molti, diventando la casa di Disney, Marvel e persino Guerre stellari contenuto.

Ultimamente avrai anche visto alcuni celebrare il Disney Plus Day sui social media, ma di cosa si tratta esattamente?

Foto di Chesnot/Getty Images

Cos’è il Disney Plus Day?

Il Disney Plus Day è una celebrazione globale che si svolge giovedì 8 settembre 2022 e al pubblico viene offerta un’ampia gamma di contenuti, riporta What’s on Disney Plus.

C’è il D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event presentato da Visa ad Anaheim, in California, e le persone sono anche incoraggiate a festeggiare a casa con il rilascio di nuovi entusiasmanti contenuti sullo stesso Disney Plus.

Con filmati e informazioni sui progetti imminenti presi in giro durante l’evento dei fan, è anche un modo per celebrare il futuro della piattaforma.

In poche parole, USA Today descrive la giornata come dedicata alle proprietà che hanno reso Disney Plus un servizio così importante.

Il Disney Plus Day è gratuito?

No, per accedere ai nuovi contenuti rilasciati in occasione del Disney Plus Day sulla piattaforma stessa devi essere comunque un abbonato pagante.

Tuttavia, Radio Times riporta che ai nuovi clienti viene offerto un mese di abbonamento a soli $ 1,99 / £ 1,99 al giorno.

Il costo dell’abbonamento cambierà quindi alla tariffa normale di $ 7,99 dopo la fine del mese, a meno che l’abbonamento non venga annullato.

D’altra parte, i trailer per i prossimi contenuti verranno svelati online mentre il suddetto fan event continua, quindi l’accesso è essenzialmente gratuito.

Nuovi contenuti aggiunti

Abbiamo compilato un elenco di seguito dei nuovi titoli che sono stati aggiunti alla piattaforma per celebrare l’evento annuale di quest’anno:

Film

Thor: Amore e tuono

Pinocchio

Frozen e Frozen 2 Edizioni cantate

Cortometraggi e offerte speciali

Obi-Wan Kenobi: Il ritorno di uno Jedi

Benvenuto nel club

Ricordando

Ballando con le stelle: i balli più memorabili dei professionisti

Spettacoli

Auto su strada

Assemblato: Thor: Love and Thunder

Tierra Incognita

Avventure epiche con Bertie Gregory

Crescendo

Naturalmente, ci sono anche nuovi episodi di She-Hulk con cui divertirsi, con nuove puntate in anteprima ogni giovedì.

