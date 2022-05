Cosa trasmettere in streaming su Disney+ questo fine settimana: Sneakerella e altro

UCRAINA – 06/10/2021: In questa illustrazione fotografica viene visualizzato il logo Disney+ (Disney Plus) sullo schermo di uno smartphone e di un PC. (Photo Illustration by Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Maggio è già stato un mese emozionante per i fan di Disney+. In particolare, molti di noi si stanno ancora riprendendo dal finale di Cavaliere della Luna.

Anche così, c’è un altro lotto di nuove uscite dalla Disney. I fine settimana sono sempre un ottimo momento per farsi prendere dai tuoi servizi di streaming, in particolare Disney+. Anche se potrebbero non avere una libreria così ampia come altri servizi, Disney+ è comunque enorme.

Verso la seconda settimana di maggio, le cose sono un po’ lente, ma ciò non significa che non ci siano ancora alcune offerte valide. Semmai, potresti usare questa settimana come un modo per trovare alcune gemme nascoste.

Se stai cercando qualcosa di nuovo da guardare questo fine settimana su Disney+, queste uscite di maggio potrebbero essere proprio ciò di cui hai bisogno.

Cosa trasmettere in streaming su Disney+ questo fine settimana

Se sei dell’umore giusto per alcuni originali Disney+, allora sei fortunato perché le uscite di questa settimana sono piene di alcuni nuovi ed eccitanti originali.

La ricerca (11 maggio)

Proprio come meStagioni 1 e 2 (11 maggio)

Mira, detective realeStagione 2 [10 episodes] (11 maggio)

Qualcosa mi ha morso!, Stagione 1 (11 maggio)

La squadra di polloStagione 1 [5 episodes] (11 maggio)

Il mago delle zampeStagione 2 (11 maggio)

Sneakerella (13 maggio)

In questo secondo fine settimana di maggio, la Disney sta davvero raddoppiando quando si tratta di presentare alcuni nuovi originali. Se sei dell’umore giusto per qualcosa di avventuroso e adatto alle famiglie, allora La ricerca è il reality show perfetto per te. Tuttavia, se stai cercando qualcosa di più basato sul regno Disney, allora Sneakerella sembra che sarà una versione unica dell’iconico Cenerentola storia.

Anche se questa settimana potrebbe essere stata un po’ lenta per Disney+, ci sono molti progetti divertenti ed eccitanti in arrivo nelle prossime settimane. È giusto che il servizio di streaming si muova da solo e non ci dia troppo in una volta.

Cosa pensi di trasmettere in streaming su Disney+ questo fine settimana? Assicurati di farcelo sapere nei commenti.