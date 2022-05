Cosa trasmettere in streaming su Disney+ questo fine settimana, 6 maggio: Moon Knight e altro ancora

Maggio promette di essere un mese enorme per Disney+. Non solo ci sarà un finale di stagione di uno spettacolo pubblicizzato, ma molto probabilmente la Disney aggiungerà alcuni nuovi contenuti originali per il nostro divertimento.

Non sorprende che questa sia una settimana piuttosto lenta per Disney+. Con una posta in gioco così alta e probabilmente tonnellate di spettatori che si sintonizzano per il Cavaliere della Luna finale, Disney+ si prende una breve pausa, e giustamente.

Ad ogni modo, il servizio di streaming è stato costantemente ad aprile e senza dubbio tornerà con tonnellate di nuovi contenuti a maggio. Inoltre, con l’arrivo dell’estate, molti di noi sono entusiasti di rilassarsi in casa

Queste sono le nuove uscite Disney+ per la prima settimana di maggio.

A differenza delle settimane precedenti, la Disney sta mantenendo le cose a basso profilo e rilasciando solo tre nuovi contenuti per il nostro divertimento. Tuttavia, si spera che dovrebbe aiutarci fino a quando non avremo cose più eccitanti entro il resto di maggio.

Cavaliere della LunaEpisodio 6 [Season Finale] (4 maggio)

Vita sotto zeroStagione 18 (4 maggio)

Galleria Disney: Il libro di Boba Fett (4 maggio)

Ovviamente, la maggior parte di noi non vede l’ora che arrivi il finale di stagione della Marvel Cavaliere della Luna. Tuttavia, per festeggiare il 4 maggio, potresti decidere di guardare la Disney Gallery Il libro di Boba Fett. In tutta onestà, è un po’ sorprendente che Disney+ non stia spingendo per di più Guerre stellari contenuto il 4 maggio.

Anche se è una settimana lenta per i rilasci, il servizio di streaming scriverà sicuramente la nave prima della fine del mese. Inoltre, senza dubbio avremo bisogno di tempo per riprenderci dalla fine di Cavaliere della Luna, anche. Questa prima settimana di maggio per i fan potrebbe finire per essere la più dolorosa. Ad ogni modo, Disney+ ha un vasto catalogo per dare, si spera, una spinta alla serotonina tanto necessaria dopo il finale.

Cosa pensi di guardare su Disney+ questo fine settimana? Assicurati di farcelo sapere nei commenti.