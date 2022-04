Cosa trasmettere in streaming su Disney+ questo fine settimana (29 aprile)

UCRAINA – 06/10/2021: In questa illustrazione fotografica viene visualizzato un logo Disney+ (Disney Plus) sullo schermo di uno smartphone e di un PC. (Photo Illustration by Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Disney+ è facilmente uno di quei servizi di streaming in cui ottieni un ottimo rapporto qualità-prezzo. Mentre la maggior parte delle persone pensa agli iconici film Disney, le nuove uscite ogni settimana sono un altro enorme vantaggio.

In particolare, la Disney ha davvero utilizzato le numerose proprietà sotto il suo ombrello. Tutti noi stiamo aspettando con il fiato sospeso per vedere cosa succede Cavaliere della Luna e per il prossimo Guerre stellari progetto, possiamo divertirci. È chiaro che la Disney ha un controllo sul suo mercato e lo amiamo tutti.

Anche se non ami i contenuti Disney tradizionali, ci sono anche documentari e spettacoli incentrati su sport, animali e argomenti emozionanti della vita reale. Onestamente, è solo una questione di trovare il tuo marchio di eccitazione e ogni settimana Disney+ riesce ad acquisire molti nuovi progetti di cui divertirci.

Per concludere aprile, questo è tutto il nuovo contenuto rilasciato su Disney+.

Ecco cosa trasmettere in streaming lo scorso fine settimana di aprile su Disney+.

Come accennato in precedenza, ci stiamo avvicinando alla fine di Cavaliere della Luna ma non ancora. Tuttavia, questo non è l’unico contenuto nuovo ed emozionante pronto per essere guardato su Disney+ questo fine settimana.

Cavaliere della LunaEpisodio 5 (27 aprile)

Quaderno di schizzi (27 aprile)

Heartland Docs, DVMStagione 4 (27 aprile)

AnfibiStagione 3 [Episodes 10-14] (27 aprile)

Dino RanchStagione 1 [Episode 20-26] (27 aprile)

La casa del gufoStagione 2 [Episodes 11-16] (27 aprile)

Primo Sopravvissuto: Fuga dall’AmazzoniaStagione 1 (27 aprile)

Il giorno in cui la serie si è interrotta (29 aprile)

Fratelli in esilio (29 aprile)

Dottore e Daryl (29 aprile)

Lunga estate andata (29 aprile)

Guardando l’elenco di questa settimana, è decisamente perfetto se sei dell’umore giusto per un po’ di baseball, hai bisogno della tua correzione Marvel o hai bisogno di essere catturato in alcuni spettacoli di Disney Channel. Anche se questa settimana potrebbe non piacere al solito pubblico di Disney+, potresti essere sorpreso da ciò che trovi.

Cosa pensi di trasmettere in streaming su Disney+ questo fine settimana? Assicurati di suonare fuori nei commenti.