Cosa trasmettere in streaming su Disney+ questo fine settimana (22 aprile)

Oscar Isaac nel ruolo di Marc Spector/Steven Grant in MOON KNIGHT dei Marvel Studios. Foto di Csaba Aknay. ©Marvel Studios 2022. Tutti i diritti riservati.

Dopo un lungo weekend, si spera, emozionante e rilassante, Disney+ non è più tornato a giocare. Il servizio di streaming sta rilasciando una buona quantità di contenuti per la maratona durante il fine settimana.

Naturalmente, molti di noi stavano aspettando con impazienza il nuovo Cavaliere della Luna episodi che non sono una sorpresa. Lo spettacolo è stato un grande successo per la Marvel. Onestamente, è stato il discorso di molti sui social media, inclusi tutti noi di Hidden Remote.

Finora i programmi TV sono stati l’obiettivo principale di Disney+, soprattutto per tutto il mese di aprile e, per fortuna, la tendenza non sembra finire. Piuttosto, la Disney si sta concentrando molto sulla TV per le uscite settimanali e giustamente. Tuttavia, sarà interessante vedere quando alcuni originali si concluderanno per la stagione.

Nel complesso, la Disney ha continuato ad affascinare il pubblico settimana dopo settimana. Non sembra nemmeno che si fermerà presto con queste versioni di aprile.

Ecco tutto in uscita su Disney+ dal 16 aprile al 22 aprile.

Ovviamente, ci aspettiamo alcune cose quando si tratta di aprile e sappiamo tutti che c’è una novità Cavaliere della Luna episodio in arrivo insieme a un episodio di La famiglia orgogliosa: più forte e più orgogliosa ma cos’altro ci porta Disney+ questo fine settimana?

Moon Knight episodio 4 “The Tomb” (20 aprile)

La famiglia orgogliosa: più forte e più orgogliosaEpisodio 10 [Finale] (20 aprile)

Una voltaStagioni 1-3 (20 aprile)

I Simpson, Quando Billie incontrò Lisa (22 aprile)

L’orso polare di Disneynature (22 aprile)

Testimoniare (22 aprile)

Esploratore: L’ultimo Tepui (22 aprile)

La piccola fattoria più grande: il ritorno (22 aprile)

Crescere selvaggio (22 aprile)

Segreti sepolti di Cordova (22 aprile)

Segreti sepolti di Keros (22 aprile)

Il Re Canguro (22 aprile)

Il gatto fantasma (22 aprile)

Il ritorno dei leopardi nebulosi (22 aprile)

Spedizione in Cina (22 aprile)

Fantasma Delle Montagne (22 aprile)

È ovvio che Disney+ è entusiasta di celebrare la Giornata della Terra e lo stanno facendo pubblicando molti documentari incentrati sugli animali e sulla natura. Ad ogni modo, c’è un sacco di contenuti tra cui scegliere quando si tratta di Disney+ questo fine settimana.

Cosa pensi di trasmettere in streaming su Disney+ questo fine settimana? Assicurati di suonare fuori nei commenti.