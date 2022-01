Cosa trasmettere in streaming su Disney+ questo fine settimana: 21 gennaio

Ogni settimana, Disney+ continua ad aggiungere nuovi contenuti. Solo nel mese di gennaio, il servizio di streaming ha finalmente rilasciato una proprietà Marvel da guardare gratuitamente. Senza dubbio i fan lo stavano aspettando. Ma cos’altro c’è di nuovo?

Oltre alla Marvel, la Disney ha continuato ad aggiungere sempre più contenuti da provare. Anche se potrebbe non piacere a tutti, alcune delle aggiunte di questa settimana si concentrano su persone con un certo interesse di nicchia. Se sei un Guerre Stellari fan, ad esempio, potresti essere entusiasta di dare un’occhiata all’ultimo episodio di una particolare serie.

Come accennato in precedenza, Disney+ è piuttosto nuovo per il gioco in streaming, quindi non aggiungono il volume di contenuti che potrebbero fare altri servizi di streaming. Tuttavia, con Disney+ che si avvicina al suo terzo anno, stiamo vedendo molti contenuti originali dalla piattaforma che è ovviamente un grande vantaggio di avere il servizio.

Se stai cercando un nuovo orologio per il fine settimana, non cercare oltre perché Hidden Remote è la tua guida per ciò che verrà rilasciato su Disney+ tra il 17 e il 23 gennaio.

Ecco tutto ciò che puoi guardare su Disney Plus questo fine settimana.

La scorsa settimana, Disney+ ha finalmente aggiunto Marvel’s Eterni quindi ovviamente, non avrebbero avuto un altro grande rilascio dopo. Fondamentalmente quello che sto cercando di dire è che andando verso questa settimana, non dovresti avere aspettative troppo alte, ma entriamo nelle versioni di questa settimana.

Il mondo secondo Jeff Goldblum, Stagione 2, Lotto 2 (19 gennaio)

Star Wars: Il libro di Boba Fett, Episodio 4 (19 gennaio)

Assemblato: The Making of Hawkeye (19 gennaio)

I segreti delle sorgenti sulfuree, Stagione 2 (19 gennaio)

Veterinari sulla spiaggia, Stagioni 1 e 2 (19 gennaio)

Ancora una volta, questa non è stata una grande settimana di rilascio per la Disney, ma ovviamente ci sono nuovi episodi di alcune delle serie popolari tra cui Il libro di Boba Fett e I segreti delle sorgenti sulfuree. Per i fan di queste due serie, ovviamente sarà qualcosa che attende con impazienza.

Tuttavia, se stai cercando un nuovo film da guardare, questa settimana sei sfortunato. C’è sempre la prossima settimana, però. Se stai cercando un nuovo spettacolo da guardare, Disney+ dovrebbe averti coperto per il fine settimana.

Cosa pensi di guardare su Disney+ questo fine settimana? Assicurati di farcelo sapere nei commenti.