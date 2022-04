Cosa trasmettere in streaming su Disney+ questo fine settimana (15 aprile)

Oscar Isaac nei panni di Marc Spector/Steven Grant in MOON KNIGHT dei Marvel Studios, in esclusiva su Disney+. Foto di Gabor Kotschy. ©Marvel Studios 2022. Tutti i diritti riservati.

Il fine settimana di Pasqua è alle porte negli Stati Uniti. La vacanza di solito include un weekend gratuito e un giorno libero il lunedì, quindi è perfetta per una maratona Disney+.

Anche se non sei fuori, Disney+ è lì quando hai del tempo libero. Naturalmente, questo potrebbe essere il momento perfetto per guardare finalmente la Marvel Cavaliere della Luna. Se non sei un fan della Marvel, per quanto improbabile possa essere, Disney+ ha sempre qualcosa per aiutarti a trascorrere un divertente weekend di vacanza.

La Pasqua non è esattamente il momento più emozionante quando si tratta di nuovi contenuti. La maggior parte dei programmi TV ha una pausa per le vacanze durante quella settimana. Tuttavia, Disney+ si è assicurata di rimediare durante le festività natalizie poiché ci sono alcune nuove uscite di questa settimana che dovresti dare un’occhiata.

Entriamo negli spettacoli e nei film Disney+ che possono aiutarti a iniziare bene il tuo weekend di Pasqua.

Ecco tutto in uscita su Disney+ dal 9 aprile al 15 aprile.

Se sei un fan di alcuni dei recenti originali Disney, la guida di questa settimana dovrebbe renderti incredibilmente felice. Anche se non lo sei, c’è sempre qualcosa sulla lista da controllare.

La famiglia orgogliosa: più forte e più orgogliosaEpisodio 9 (13 aprile)

Cavaliere della Luna episodio 3 “Il tipo amichevole” (13 aprile)

L’era glaciale: i racconti di Scrat (13 aprile)

Zeke e LuteroStagioni 1-3 (13 aprile)

Alessio & Co, Stagioni 1-3 (13 aprile)

La casa di RavenStagione 5 [5 episodes] (13 aprile)

Cucciolo di cane amiciStagione 5 [Episodes 7-11] (13 aprile)

Spidey e i suoi fantastici amiciStagione 1 [Episodes 18-21] (13 aprile)

Come accennato in precedenza, le uscite Disney+ di questa settimana riguardano il mercato dei programmi TV dell’azienda a parte il più recente Era glaciale rata. Tuttavia, se vuoi che alcuni contenuti pasquali guardino te stesso o con la famiglia, allora L’era glaciale: i racconti di Scrat è probabilmente la soluzione migliore se stai cercando qualcosa di nuovo. In caso contrario, c’è sempre anche il principale elenco di film d’animazione Disney.

