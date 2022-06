Cosa trasmettere in streaming questo fine settimana, 3 giugno

L’estate è alle porte per la maggior parte di noi che vivono negli Stati Uniti, quindi è giusto voler sedersi dentro e passare il tempo a guardare un po’ di Disney+.

Ovviamente, non aiuta il fatto che Disney+ promuova sempre non solo contenuti più originali, ma aggiunga una miriade di nuovi film e spettacoli alla piattaforma. Onestamente, è piuttosto difficile stare al passo con alcune settimane, specialmente se si tratta di molti nuovi contenuti o contenuti di cui la maggior parte delle persone non sa nulla.

Nel complesso, però, la Disney ha fatto un ottimo lavoro nel presentare molti contenuti originali su personaggi/storie preesistenti. La maggior parte dei fan di Star Wars chiede a gran voce di guardare altri episodi di Obi-Wan Kenobi e i fan della Marvel sono sempre pronti a vedere cosa preparerà in seguito House of Mouse.

Tuttavia, se sei solo un fan della Disney, c’è sempre qualcosa da aspettarsi e, per iniziare a giugno, Disney+ sta portando il calore.

Queste uscite Disney+ inizieranno sicuramente giugno con una buona nota.

Senza dubbio molte persone non vedono l’ora di vedere i nuovi episodi di Obi-Wan Kenobi ma questa non è l’unica uscita in uscita su Disney+ ad iniziare la prima settimana di giugno.

Star Wars: Obi-Wan KenobiEpisodio 3 (1 giugno)

Club TopolinoStagione 4 (1 giugno)

Una guida per fan alla signora Marvel (1 giugno)

La casa dei divertimenti di TopolinoStagione 1 [5 episodes] (1 giugno)

Gioia (1 giugno)

Ragazza stellare di Hollywood (3 giugno)

Mack lotta (3 giugno)

Esploratore: la grotta più profonda (3 giugno)

Come puoi vedere, Disney+ presenta molti contenuti diversi da tutta la mappa. Che tu sia interessato alle proprietà Disney, Marvel o Star Wars, questa settimana c’è davvero qualcosa per tutti. Non è sempre una garanzia, ma è ovvio che la Disney sta davvero cercando di attirare tutti con il suo primo round di uscite di giugno.

Anche se non sei impaziente di qualcosa di specifico, potrebbe essere utile provare qualcosa di nuovo o magari fare un rewatch Ragazza delle stelle in preparazione per il seguito. Ad ogni modo, si spera, tu sia in grado di trovare qualcosa che ti aiuti a combattere il caldo.

Cosa pensi di trasmettere in streaming su Disney+ questo fine settimana? Assicurati di farcelo sapere nei commenti.