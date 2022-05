Cosa trasmettere in streaming questo fine settimana, 27 maggio

Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) e la sua eopie in una scena di OBI-WAN KENOBI di Lucasfilm, in esclusiva su Disney+. © 2022 Lucasfilm Ltd. & ™. Tutti i diritti riservati.

Dopo settimane di attesa, Disney+ sta finalmente dando ai fan ciò che desideravano. Tuttavia, la quarta settimana di maggio non contiene solo una versione entusiasmante, ce ne sono molte.

Anche così, senza dubbio la maggior parte dei fan l’ha già vista e si è divertita Obi-Wan Kenobi. Considerando quanto sia importante il suo ruolo nel canone di Star Wars, non sorprende che Disney+ abbia finalmente deciso di creare una serie incentrata su di lui.

Tuttavia, maggio è stato un mese piuttosto solido per i fan di ogni tipo. Non solo abbiamo ottenuto alcuni contenuti Marvel e altri Guerre stellari contenuti, ma anche alcuni contenuti originali Disney. Per la maggior parte, maggio è stato un mese piuttosto solido per i fan.

Se stai cercando alcuni da guardare questo fine settimana, queste uscite Disney+ dovrebbero essere in cima alla tua lista.

Cosa trasmettere in streaming su Disney+ questo fine settimana

Naturalmente, la maggior parte degli abbonati è entusiasta Obi-Wan Kenobi, ma per tutti gli altri, queste uscite Disney+ sono perfette se hai un lungo weekend per il Memorial Day.

Marvel Studios Assemblati: The Making of Moon Knight (25 maggio)

L’uomo nell’arena: Tom Brady [Finale] (25 maggio)

La casa di RavenStagione 5 [Episodes 6-10] (25 maggio)

GigantosauroStagione 3 (25 maggio)

Star Wars: Obi-Wan KenobiEpisodi 1 e 2 (27 maggio)

Diamo da mangiare alle persone (27 maggio)

Cattivi ragazzi (27 maggio)

D. Wade: La vita inaspettata (27 maggio)

Il viaggio cosmico di Hubble (27 maggio)

Missione Plutone (27 maggio)

Questo momento magico (27 maggio)

Bel Paese (27 maggio)

Come puoi vedere, Disney+ ha rilasciato una miriade di contenuti diversi questa settimana da alcune proprietà e franchise amati. Mentre molti di noi si sintonizzeranno per alcuni Guerre stellari contenuto, c’è molto da guardare se sei un appassionato di sport o hai solo bisogno di essere coinvolto in alcuni spettacoli Disney.

Non importa cosa decidi di guardare, c’è qualcosa da trovare su Disney+ e, si spera, qualcosa che ti aiuti a rilassarti durante questo lungo weekend.

Cosa pensi di trasmettere in streaming su Disney+ questo fine settimana? Assicurati di suonare fuori nei commenti.