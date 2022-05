Cosa trasmettere in streaming questo fine settimana, 20 maggio

Settimana dopo settimana, Disney+ riesce sempre a sorprenderci. Il servizio di streaming torna con alcune grandi sorprese nella terza settimana di maggio.

Mentre alcuni dicono che le piogge di aprile portano fiori di maggio, Disney+ sta effettivamente rallentando le cose a maggio. Nonostante la fine di Cavaliere della Luna e alcuni film originali, le cose sono andate lente, ma questo non vuol dire che alcune delle uscite non siano state gemme.

Indipendentemente da ciò, questo non vuol dire che maggio sia un lavaggio per la piattaforma. Piuttosto, maggio promette cose ancora più grandi in arrivo entro questa settimana e la prossima. Onestamente, Disney+ sembra essere messo in ombra dagli altri servizi, ma la miscela di contenuti vecchi, nuovi e originali lo distingue davvero.

Ad ogni modo, queste uscite Disney+ dovrebbero aiutarti a portare un po’ di divertimento tanto necessario nel tuo fine settimana.

Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana

Mentre le cose sembrano un po’ leggere sui contenuti Disney questa settimana, per fortuna stiamo ottenendo un rilascio estremamente atteso per i bambini e i loro genitori, ma ecco tutto ciò che è stato rilasciato questa settimana.

La pasticceria del paese delle meraviglie di AliceStagione 1 [5 episodes] (18 maggio)

I Cavalieri Di CastelcorvoStagione 1 (18 maggio)

Il mago delle zampeStagione 2 (18 maggio)

I segreti dello zooStagione 5 (18 maggio)

Karaoke rottoEpisodio 6 (18 maggio)

Chip ‘n Dale: Rescue Rangers (20 maggio)

tremato (20 maggio)

Come puoi vedere, l’elenco per questa settimana è piuttosto breve, ma la cosa più eccitante è facilmente Chip ‘n Dale: Rescue Rangers che sembra che sarà l’orologio perfetto per il fine settimana. Il film onestamente sembra che ne avrà alcuni Chi ha incastrato Roger Rabbit vibrazioni pur continuando a rendere omaggio alla serie originale su cui si basa. Ad ogni modo, questo è molto in alto nella mia lista di titoli Disney+.

Con un’enorme uscita in arrivo la prossima settimana, ha senso che la Disney rilasci solo alcuni progetti più piccoli ma comunque eccitanti. Indipendentemente da ciò, si spera che tu possa rilassarti e guardare un po’ di Disney+ questo fine settimana.

Cosa pensi di trasmettere in streaming su Disney+ questo fine settimana?