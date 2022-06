Cosa trasmettere in streaming questo fine settimana, 10 giugno

La prima settimana di giugno su Disney+ è stata emozionante, soprattutto perché ci ha regalato più episodi del Obi-Wan Kenobi serie. Tuttavia, la Disney non si ferma qui! Ecco gli spettacoli e i film Disney+ in streaming questo fine settimana.

Mentre Obi-Wan Kenobi è il grande progetto della Disney in questo momento, la società non sta cercando di rallentare presto. Se non altro, il servizio di streaming sta prendendo piede e si assicura di offrirci molti contenuti nuovi e originali per la maratona.

Ovviamente, se sei un osservatore Disney+ da molto tempo, allora alcune di queste uscite potrebbero non essere una sorpresa per te. Considerando che molti di loro sono attesi con impazienza, non si può dire che tipo di record di streaming Disney potrebbe battere questo fine settimana.

Tuttavia, se sei dell’umore giusto per alcuni nuovi orologi Disney+, allora queste versioni devono essere nella tua lista.

Nuovi programmi e film Disney+ in streaming questo fine settimana

Senza dubbio molti fan hanno già visto o stanno pianificando di guardare la prossima puntata di Obi-Wan Kenobi come regalo dopo il lavoro. Tuttavia, la Disney sta aumentando la posta in gioco quando si tratta di contenuti Marvel, quindi entriamo nelle versioni di questa settimana.

Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Episodio 4 (8 giugno)

Signora MarvelEpisodio 1 (8 giugno)

Sogni BaymaxStagioni 1 e 2 (8 giugno)

Incredibile il dottor PolStagione 20 (8 giugno)

Scorpione ultravioletto e neroStagione 1 (8 giugno)

Oltre l’infinito: Buzz e il viaggio verso l’anno della luce (10 giugno)

Come puoi vedere, Disney+ si rivolge davvero a ogni tipo di abbonato. Non solo ci sono alcuni contenuti Disney, ma anche Star Wars, Marvel e persino Nat Geo per l’avvio. Anche se non c’è molto nel numero di versioni, la qualità c’è, quindi è davvero tutto ciò che conta.

Onestamente, le cose sono ovunque sulla mappa su Disney+ per il tuo fine settimana. Se sei dell’umore giusto per i supereroi, ci sono molte opzioni. Se sei dell’umore giusto per saperne di più su alcuni personaggi, la Disney ti copre. Si spera che tu possa trovare qualcosa di nuovo di cui divertirti.

Cosa pensi di trasmettere in streaming questo fine settimana su Disney+? Assicurati di suonare fuori nei commenti.