Cosa succede a Reva dopo Obi-Wan Kenobi è oggetto di discussione tra i fan

Il Obi-Wan Kenobi finale è stato contrassegnato come una televisione quasi perfetta, ma molti Guerre stellari i fan hanno ancora domande persistenti su Reva.

Riveliamo cosa sta dicendo il fandom sul destino di Reva, discutiamo di cosa potrebbe esserle successo dopo Kenobi e mettiamo in evidenza ciò che sappiamo della serie spin-off del personaggio.

Scritto da Joby Harold e diretto da Deborah Chow, Obi-Wan Kenobi è una miniserie basata sul popolare personaggio di Star Wars ambientato dieci anni dopo gli eventi di Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith e restituisce Ewan McGregor e Hayden Christensen.

I fan di Star Wars vogliono sapere cosa è successo a Reva

Un aspetto del Kenobi Il finale lasciato nell’aria è quello che è successo a Reva in seguito, e questo fan aveva bisogno di risposte:

// #kenobi spoiler come posso andare avanti con la mia vita non sapendo cosa è successo a reva — sabé/aayla manca a cody e reva (@koteluvr) 22 giugno 2022

Un altro spettatore non ha preso parte all’arco narrativo di Reva ed è stato frustrato dal fatto che gli sceneggiatori non ci abbiano detto cosa le è successo:

Sfortunatamente, l'arco di Reva era spazzatura. Non era interessante, era prevedibile. Non abbiamo nemmeno visto cosa le è successo alla fine. Kenobi l'ha lasciata lì a morire? È viva? Immagino che agli sceneggiatori non importasse. A nessuno importava. Che peccato. — Von List #Morbhead (@Von_List_) 22 giugno 2022

Infine, questo fan si è chiesto se il personaggio si sarebbe presentato ribelli e ha continuato a trasmettere come si sentiva l’arco irrisolto di Reva:

mi è piaciuto molto il finale di Obi-Wan, ma cosa è successo a Reva?? si fa vedere in Rebels o qualcosa del genere? sembra fastidiosamente irrisolto — Stella (arco mamma) (@warlockstars) 23 giugno 2022

La Terza Sorella è ora libera dall’Impero

Il Obi-Wan Kenobi Il finale ha lasciato il futuro di Reva nell’incertezza dopo che aveva tentato di uccidere Luke Skywalker e non poteva andare fino in fondo.

Dopo aver scartato la sua spada laser, Reva era ora libera dall’Impero e dalla sua stessa missione di vendetta per portare giustizia contro Darth Vader.

Obi-Wan ha dichiarato che erano entrambi liberi, ma considerando che Reva è stata ferita, è lecito chiedersi se sia sopravvissuta.

Logicamente, Obi-Wan non l’avrebbe lasciata morire, quindi possiamo presumere che Reva sia sopravvissuta e abbia cercato di ritagliarsi la sua storia da quel momento in poi.

Il presunto spin-off di Reva

Una cosa che potrebbe rispondere alla domanda dei fan è il presunto spin-off che si concentrerà su Reva.

Segnalato per la prima volta da Screen Geek (via Forbes), si parla di uno spin-off live-action con protagonista la Terza Sorella, che potrebbe raccontare cosa è successo a Reva dopo gli eventi di Obi-Wan Kenobi.

In alternativa, la serie spin-off potrebbe anche raccontare come Reva è arrivata a lavorare per l’Impero, dal suo calvario durante l’Ordine 66 fino alla sua iscrizione come Inquisitrice.

Obi-Wan Kenobi è ora in streaming su Disney Plus.

