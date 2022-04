Cosa sta attaccando Layla e Steven nella tomba del faraone?

In Cavaliere della Luna l’episodio 4, giustamente intitolato “The Tomb”, il lavoro di Layla e Steven alla ricerca del luogo di sepoltura di Ammit dà i suoi frutti.

Attraverso una mossa rischiosa di Khonshu, che alla fine lo fa imprigionare dall’Enneade, i due sono stati in grado di rintracciare la tomba dove Arthur Harrow e il resto degli accoliti della dea stanno cercando di trovarla.

Spoiler prima di Cavaliere della Luna episodio 4

Sfortunatamente, tuttavia, non sono solo i seguaci di Layla, Steven e Ammit a vagare per il sito. Quando Steven capisce come navigare nel labirinto della tomba, lui e Layla entrano in una stanza dove il sangue è schizzato sul pavimento. Chiaramente i corpi sono stati trascinati in giro per la stanza e chiunque, o qualunque cosa, stia facendo del male alle persone non ha lasciato la tomba.

I due incontrano l’essere che uccide gli accoliti di Ammit e scappano con le loro vite prima che possa deporli sull’altare e rimuovere i loro organi proprio come ha fatto con il pover’uomo che aveva catturato nelle sue grinfie pochi istanti prima.

Cosa sta attaccando tutti nella tomba del faraone? Sulla base delle scoperte di Layla nella stanza, sembra che uno o più sacerdoti Heka siano stati svegliati dall’intrusione nell’ultima dimora di Alessandro Magno.

Moon Knight: Cos’è un sacerdote Heka?

I sacerdoti Heka sono dottori e guaritori, ma il loro titolo deriva da un termine che si traduce in “magia” o “poteri magici”, secondo Britannica. In Cavaliere della Lunai sacerdoti che difendono la tomba erano stati sepolti insieme ad Alessandro per assicurarsi che non sarebbe stato disturbato nell’aldilà e nemmeno la tomba stessa.

Spinti dal dovere nella serie, i sacerdoti sventrano le loro vittime. È probabile che stiano eseguendo il processo di mummificazione e preparando il corpo per essere sepolto. Certo, le loro vittime sono vive mentre lo fanno. Tuttavia, non è chiaro quale sia lo scopo.

I sacerdoti heka stanno creando più guardie? Hanno in programma di utilizzare gli organi che raccolgono poiché li stanno conservando in barattoli? Forse non lo sapremo mai. Ma ciò che è ovvio è che si è fatto di tutto per proteggere la tomba e ciò che c’è dentro, l’ushabti di Ammit. Doveva rimanere imprigionata, ma potrebbe non essere così a lungo.

