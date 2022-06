Cosa sono Baazigar e DDLJ? Spiegazione dei film di Bollywood della signora Marvel

L’MCU è vivo e vegeto sia sul piccolo che sul grande schermo, con i Marvel Studios che recentemente si sono ramificati in un mare di contenuti a episodi su Disney+.

Dare il via alle cose con Wanda Vision, da allora abbiamo visto artisti del calibro di Loki, Cavaliere della Luna e l’ultimo ritorno alla Fase Quattro arriva per gentile concessione di Ms Marvel, una miniserie creata da Bisha K. Ali e con Iman Vellani nei panni dell’eroe titolare, Kamala Khan.

Finora il pubblico ha conosciuto due puntate e l’episodio 2 ci ha invitato a conoscerla più personalmente.

In effetti, l’ultimo ha persino fatto luce sui suoi gusti per i film grazie a una discussione su Bollywood, con alcuni film che si sono guadagnati un nome.

Quindi, tuffiamoci più a fondo nella scena di Bollywood in Ms Marvel.

Spiegazione dei film della signora Marvel Bollywood

Il secondo episodio vede Kamala chiedere a Kamran se gli piacciono i film di Bollywood dopo che lei lo scopre mentre ascolta gli Swet Shop Boys in macchina.

Risponde di essere solo “solo i grandi”, citando film come “Baazigar e cose del genere”.

“Non sorprende che ti piaccia Baazigar”, risponde Kamal. “È solo il miglior lavoro di SRK… L’opinione popolare dice DDLJ. Entrambi dicono DDLJ contemporaneamente, il che merita uno sguardo d’affetto da parte del nostro protagonista.

I film sono inventati? Affatto!

Baazigar è un film di Bollywood del 1993 e DDLJ è l’acronimo del film del 1995 Dilwale Dulhania Le Jayenge. Entrambi sono film di Bollywood con Shah Rukh Khan in ruoli centrali, che i personaggi chiamano SRK in Ms Marvel.

Shah è un attore indiano di 56 anni ed è spesso definito il “Baadshah di Bollywood” – il re di Bollywood – in riferimento al film del 1999 in cui ha recitato.

Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti nel corso della sua carriera cinematografica e coloro che hanno familiarità con il cinema di Bollywood apprezzeranno sicuramente i riferimenti in una produzione americana così tradizionale.

‘Se vuoi lavorare con noi, siamo pronti per questo’

La co-produttrice esecutiva Sana Amanat ha parlato con il Times of India (per Hindustan Times), rivelando che sarebbe al settimo cielo se lo stesso Shah salisse a bordo della serie. In effetti, la sua inclusione risale al materiale di partenza:

“Se Shah Rukh Khan vuole essere in questo spettacolo, andremo di nuovo a filmare! Torneremo alla produzione, torneremo alla produzione! Chiama qualcuno! SRK in realtà è dai fumetti. Abbiamo alcune menzioni di Shah Rukh Khan nei fumetti perché era collegato alla connessione di Kamala con Bollywood e lo adoriamo semplicemente”.

Ha fornito un contesto aggiuntivo: “Da ragazzina pachistana nel Jersey, ho adorato gli attori di Bollywood che crescevano. Quindi averlo integrato nel mondo di Kamala lo rende più globale e reale. È davvero fantastico e ne siamo molto entusiasti. Shah Rukh, se vuoi lavorare con noi, siamo pronti per questo”.

Dove guardare Baazigar e DDLJ

Sia DDLJ che Baazigar sono disponibili per il noleggio su Amazon Prime Video, mentre DDLJ è disponibile anche su iTunes.

Di seguito sono elencati anche altri importanti film di Shah Rukh Khan:

Ms Marvel è in streaming esclusivamente su Disney+.

